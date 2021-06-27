Отбывающему срок экс-губернатору Никите Белых предъявили новые обвинения

Следственных комитет официально выдвинул новые обвинения против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. В 2018 году его уже приговорили к 8 годам колонии строгого режима за якобы полученную взятку, хотя он свою вину отрицал. Теперь ему вменяют превышение должностных полномочий и махинации с региональным бюджетом.

В релизе СК говорится, что экс-главе Кировской области предъявлено обвинение по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ. Ранее это дело было возбуждено по более мягкой части 2 той же статьи. Следователи подозревают экс-чиновника в выделении из регионального бюджета 448 миллионов рублей в пользу компании «Кировская региональная ипотечная корпорация». Эти деньги должны были израсходовать на реализацию жилья для бюджетников, однако, как утверждается, фирма потратила часть средств на собственные нужды, а на остаток приобрела квартиры под сдачу в аренду.

Кроме того, ему в вину вменяется выделение региональным бюджетом 320 миллионов рублей той же фирме, которые в итоге были частично взысканы с неё судом. В бюджет смогли вернуть лишь 202 миллиона рублей.

По новой статье чиновнику грозит ещё до 10 лет лишения свободы.