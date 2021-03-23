"Володин, значит, будем и дальше деградировать": в сети отреагировали на слова спикера Госдумы о Путине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который, как общеизвестно, обожает Владимира Путина, сделал новое заявление о главе государства.

«Нам всем необходимо сделать всё, чтобы Владимир Путин оставался нашим президентом как можно дольше. При нём Россия станет ещё сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдём их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны», – заявил Володин.

Также он добавил, что «Путин обладает качествами, которыми редко обладают люди занимающие должности глав государства: наряду с эффективностью, жёсткостью и огромной работоспособностью это доброта, эмпатия и человечность». Об этом Володин поведал «Комсомольской правде» https://www.kp.ru/daily/28299/4439477/.

Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что далеко не все в стране разделяют точку зрения Володина.