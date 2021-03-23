"Володин, значит, будем и дальше деградировать": в сети отреагировали на слова спикера Госдумы о Путине
Люди откровенно называют главу нижней палаты лизоблюдом и подхалимом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который, как общеизвестно, обожает Владимира Путина, сделал новое заявление о главе государства.
«Нам всем необходимо сделать всё, чтобы Владимир Путин оставался нашим президентом как можно дольше. При нём Россия станет ещё сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдём их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны», – заявил Володин.
Также он добавил, что «Путин обладает качествами, которыми редко обладают люди занимающие должности глав государства: наряду с эффективностью, жёсткостью и огромной работоспособностью это доброта, эмпатия и человечность». Об этом Володин поведал «Комсомольской правде» https://www.kp.ru/daily/28299/4439477/.
Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что далеко не все в стране разделяют точку зрения Володина.
«У них что, началось соревнование среди ближнего круга, кто больше похвалит и вознесёт?» – не понял россиянин с чего бы вдруг Володину так нахваливать президента.
«Что Володин, что Воробьёв как любят Путину в рот заглядывать и льстить не стесняясь. Вот из за таких народ в России «хорошо» живёт. Лучше бы больше деловых профессионалов было, чем таких карьеристов-демагогов», – считает читатель.
«Запел хвалебные оды. Боится за своё кресло, а то придётся на среднюю пенсию жить. В мире делают вид, что Россия что-то из себя представляет. Все смеются и выкачивают из нашей страны всё до последней капли. А такие лизоблюды их прикрывают, только не понимают, как запахнет «жаренным», будут и их сдавать, так что всё это временно», – высказывает свою точку зрения москвич.
«Да, люди маленького роста падки на лесть, поэтому и в окружении у них лизоблюды и подхалимы», – предполагает петербуржец.
«Володин, значит, будем и дальше деградировать, вымирать и беднеть. Так себе перспектива», – оценил сказанное уралец.
«Путин опустил авторитет нашей страны на уровень ниже плинтуса. Похоже, этот уровень устраивает Володина», – прокомментировал новость пенсионер.