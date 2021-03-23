Анализируя Прямую линию: Ганапольский рассказал, какое будущее Путин видит для России

В последнюю неделю в СМИ и экспертной среди активизировались разговоры о планах российского президента Владимира Путина на будущее. И снова на сцене все те же тезисы: перебор преемников, планы главы государства на президентство и присутствие в большой политике в принципе, сигналы Западу, ожидания кадровых перестановок и многое другое.

Разумеется, и прогнозов на этом фоне появляется все больше. Тем более, что оценивать ситуацию многие эксперты пытаются, анализируя Прямую линию с президентом, формат которой, в целом, не предполагает подобных выводов. Об этом, к слову, высказался известный российский журналист и общественник Матвей Ганапольский. При этом эксперт признает, что из прошедшей на минувшей неделе Прямой линии все-таки можно почерпнуть информацию, позволяющую взглянуть на будущее России глазами первого лица в государстве, и это будущее, уверен он, выглядит не очень обнадеживающе.

«Путин всегда говорит конкретно. И во всех его выступлениях всегда звучат вполне понятные государственные тенденции, которые будут в России. Многие из них либо уже работают, либо будут работать, и так далее. Давайте не характеризовать: хороший президент или плохой, пора уходить или нужно оставаться. Вопрос совсем не в этом. Это выступление – это его общение с народом. Что мы из него узнали: мы узнали о врагах, о внутренних и внешних. А еще мы в целом узнали, что с ними будет борьба. И все.

Единственное, чего мы не услышали в выступлении Путина в этот раз – это видения будущего. Было совершенно не понятно, куда именно идет Россия. И если ориентироваться на то, что сказал Путин, то будущее России – это борьба», – заявил Ганапольский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».