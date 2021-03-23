Сегодня, в 12:51

Анализируя Прямую линию: Ганапольский рассказал, какое будущее Путин видит для России

Эксперт признает, что из прошедшей на минувшей неделе Прямой линии можно почерпнуть не особо обнадеживающую информацию

Фото: Global Look Press

В последнюю неделю в СМИ и экспертной среди активизировались разговоры о планах российского президента Владимира Путина на будущее. И снова на сцене все те же тезисы: перебор преемников, планы главы государства на президентство и присутствие в большой политике в принципе, сигналы Западу, ожидания кадровых перестановок и многое другое.

Разумеется, и прогнозов на этом фоне появляется все больше. Тем более, что оценивать ситуацию многие эксперты пытаются, анализируя Прямую линию с президентом, формат которой, в целом, не предполагает подобных выводов. Об этом, к слову, высказался известный российский журналист и общественник Матвей Ганапольский. При этом эксперт признает, что из прошедшей на минувшей неделе Прямой линии все-таки можно почерпнуть информацию, позволяющую взглянуть на будущее России глазами первого лица в государстве, и это будущее, уверен он, выглядит не очень обнадеживающе.

«Путин всегда говорит конкретно. И во всех его выступлениях всегда звучат вполне понятные государственные тенденции, которые будут в России. Многие из них либо уже работают, либо будут работать, и так далее. Давайте не характеризовать: хороший президент или плохой, пора уходить или нужно оставаться. Вопрос совсем не в этом. Это выступление – это его общение с народом. Что мы из него узнали: мы узнали о врагах, о внутренних и внешних. А еще мы в целом узнали, что с ними будет борьба. И все.

Единственное, чего мы не услышали в выступлении Путина в этот раз – это видения будущего. Было совершенно не понятно, куда именно идет Россия. И если ориентироваться на то, что сказал Путин, то будущее России – это борьба», – заявил Ганапольский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 4 дня назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 5 дней назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Политика 5 минут назад

Капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев возглавил столичный список партии "Новые люди" в Госдуму

Политика 2 часа назад

"Власти Москвы подписали себе приговор": Несмиян о попытках команды Собянина уйти от ответственности

Общество 4 часа назад

Новости к утру 5 июля: Извержение грязевого вулкана и потерянный из-за ковида триллион

Недвижимость 6 часов назад

Внимание: "самострой"!

Политика 11 часов назад

Дмитрий Журавлев: Зачем России нужен Батька

Общество 20 часов назад

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции против принудительной вакцинации

Общество 21 час назад

Федерацию мигрантов России возмутило предложение снизить поток мигрантов

Политика 23 часа назад

"Вы доиграетесь, вот серьезно": россияне набросились на Пескова после слов о "ковидном времени"

Общество 23 часа назад

Железный человек обошел доктора Хауса и Джека Воробья в топе идеальных руководителей

Общество 1 день назад

Специалист рассказал, как добиться высоких зарплат в России

Общество 1 день назад

Москвичей предупредили о надвигающейся жаре и повышении атмосферного давления

Недвижимость 1 день назад

Как пережить период отключения горячей воды

Политика 1 день назад

Станислав Белковский: "Лавров уйдет в отставку в сентябре"

Общество 1 день назад

В России выявили более 25 тысяч новых заболевших COVID-19 впервые с января

Здоровье и дом 1 день назад

Как отличить симтопы коронавируса от аллергии рассказал специалист

Происшествия 1 день назад

При крушении военного самолета на Филиппинах погибло не менее 17 человек

Здоровье и дом 1 день назад

"Желудочный ковид": Врачи назвали симптомы "Дельта" штамма коронавируса

Общество 1 день назад

Тайны Спаса на Крови

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика