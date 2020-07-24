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Журналистам студенческого СМИ DOXA, писавшим о митингах, ужесточили статью

Теперь студентам вменяют, что они вовлекали несовершеннолетних митинги "по предварительному сговору"

Фото: фото: Соцсети

Четверым редакторам студенческого независимого журнала DOXA ужесточили предъявленную статью.

Ранее журналисты проходили по статье о вовлечении двух и более несовершеннолетних в несанкционированные акции. При этом никто из допрошенных участников акции младше 18 лет не называл издание в числе своих информационных источников.

Сейчас всем фигурантам уголовного дела вменяют пункт статьи УК, согласно которому их «злодеяние» было совершено «группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

«Эхо Москвы» пишет, что Алле Гутниковой предъявлено окончательное обвинение. Адвокат Дмитрий Захватов отмечает, что в деле нет пострадавших, хотя инкриминируемая статья их должна подразумевать.

Всех сотрудников редакции обвиняют в публикации, в которой они обращались к студентам с призывом не боятся выходить на митинги из-за риска быть отчисленным. Позже эта видеозапись была удалена по требованию Роскомнадзора.

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