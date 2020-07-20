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Максим Жаров: уход Лебедева может свидетельствовать о готовности Жириновского "продать" ЛДПР

Вице-спикер Госдумы принял решение не принимать участие в избирательной кампании 2021 года

Фото: Global Look Press

Владимир Жириновский и Игорь Лебедев, 2012 год

Чем ближе выборы в Государственную думу, тем больше сюрпризов политологам и простым обывателям, похоже, будут подкидывать действующие лица этого незамысловатого, но всегда сложного процесса. К примеру, накануне вице-спикер нижней палаты российского парламента Игорь Лебедев заявил https://sobesednik.ru/politika/20210625-syn-zirinovskogo-uxodit-iz-politiki-spus о выходе из политики.

«Я принял решение не принимать участие в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва, которые состоятся в сентябре текущего года, и приостановить своё участие в политической жизни России», – написал Лебедев на своей страничке в социальной сети.

Казалось бы, уход вице-спикера Думы седьмого созыва из политики – что особенного в этом событии. Но, как говорится, дьявол скрывается в деталях. А деталей вокруг Игоря Лебедева немало.

Во-первых, следует помнить о том, что Игорь Лебедев – старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Во-вторых, не лишним было бы упомянуть и то, что в экспертных кругах вокруг персоны Владимира Вольфовича и его политической силы ходит немало разговоров о том, что Жириновский в скором времени покинет партию.

Впрочем, будущее ЛДПР и Жириновского многим виделось туманным, несмотря на существовавшие ранее версии.

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Между тем, как считает российский политолог Максим Жаров, все известные ранее установки вместе с новой информацией о приостановке политической карьеры Игоря Лебедева, могут свидетельствовать о готовности Жириновского «продать» ЛДПР.

«Решение сына Владимира Жириновского выйти из публичной политики может свидетельствовать о том, что Владимир Вольфович уже договорился с кем-то продать свою партию. А после этого ЛДПР в её первоначальном виде будет отправлена на свалку истории.

Так что фактически эта парламентская кампания для Жириновского и для ЛДПР станет последней. А настолько громко Владимир Вольфович при этом хлопнет дверью или же просто продолжит безвольно отрабатывать темник администрации президента по троллингу КПРФ, будет зависеть только от него самого», – пишет Жаров в своём авторском телеграм-канале.

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