Максим Жаров: уход Лебедева может свидетельствовать о готовности Жириновского "продать" ЛДПР

Чем ближе выборы в Государственную думу, тем больше сюрпризов политологам и простым обывателям, похоже, будут подкидывать действующие лица этого незамысловатого, но всегда сложного процесса. К примеру, накануне вице-спикер нижней палаты российского парламента Игорь Лебедев заявил https://sobesednik.ru/politika/20210625-syn-zirinovskogo-uxodit-iz-politiki-spus о выходе из политики.

«Я принял решение не принимать участие в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва, которые состоятся в сентябре текущего года, и приостановить своё участие в политической жизни России», – написал Лебедев на своей страничке в социальной сети.

Казалось бы, уход вице-спикера Думы седьмого созыва из политики – что особенного в этом событии. Но, как говорится, дьявол скрывается в деталях. А деталей вокруг Игоря Лебедева немало.

Во-первых, следует помнить о том, что Игорь Лебедев – старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Во-вторых, не лишним было бы упомянуть и то, что в экспертных кругах вокруг персоны Владимира Вольфовича и его политической силы ходит немало разговоров о том, что Жириновский в скором времени покинет партию.

Впрочем, будущее ЛДПР и Жириновского многим виделось туманным, несмотря на существовавшие ранее версии.