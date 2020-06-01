"Путин не имеет права быть президентом": россияне врезали Пескову за "дискриминацию непривитых"

Федеральный центр и, в частности, Кремль был той самой «последней инстанцией», в адрес которой были обращены взоры многих россиян, откровенно недовольных последними «антиковидными» решениями властей Москвы и ряда других регионов.

К примеру, после введения обязательной вакцинации для «отдельных категорий граждан», а именно сотрудников сферы услуг и транспорта, многие россияне сразу же напомнили инициаторам этой нормы о неоднократных словах российского президента Владимира Путина, называвшего обязательный формат «недопустимым» в стране.

К слову, сам Владимир Владимирович комментариев по этому поводу до сих пор не давал, вероятнее всего, говорить на столь пикантные темы и пытаться заступиться за авторов подобных мер – не самый лучший вариант для президента и Кремля в преддверии парламентских выборов.

Но глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков на эту тему всё-таки высказался и, к удивлению многих, обязательную вакцинацию поддержал.

Позднее от Кремля ждали комментариев и по поводу подготовки Минздравом программы ревакцинации, и Песков снова выступил в поддержку этой идеи. Более того, представитель Кремля не так давно сделал ещё одно заявление, возмутившее россиян. Песков назвал дискриминацию невакцинированных граждан «неминуемой», поскольку, отметил он, россияне без иммунитета к вирусу могут представлять угрозу для окружающих.

– Граждане без иммунитета будут представлять угрозу для окружающих, поэтому определённая дискриминация в этом плане просто неминуема, – приводит его слова агентство «ТАСС».