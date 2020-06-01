"Путин не имеет права быть президентом": россияне врезали Пескову за "дискриминацию непривитых"
Люди откровенно недовольны последними "антиковидными" решениями властей Москвы и ряда других регионов
Федеральный центр и, в частности, Кремль был той самой «последней инстанцией», в адрес которой были обращены взоры многих россиян, откровенно недовольных последними «антиковидными» решениями властей Москвы и ряда других регионов.
К примеру, после введения обязательной вакцинации для «отдельных категорий граждан», а именно сотрудников сферы услуг и транспорта, многие россияне сразу же напомнили инициаторам этой нормы о неоднократных словах российского президента Владимира Путина, называвшего обязательный формат «недопустимым» в стране.
К слову, сам Владимир Владимирович комментариев по этому поводу до сих пор не давал, вероятнее всего, говорить на столь пикантные темы и пытаться заступиться за авторов подобных мер – не самый лучший вариант для президента и Кремля в преддверии парламентских выборов.
Но глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков на эту тему всё-таки высказался и, к удивлению многих, обязательную вакцинацию поддержал.
Позднее от Кремля ждали комментариев и по поводу подготовки Минздравом программы ревакцинации, и Песков снова выступил в поддержку этой идеи. Более того, представитель Кремля не так давно сделал ещё одно заявление, возмутившее россиян. Песков назвал дискриминацию невакцинированных граждан «неминуемой», поскольку, отметил он, россияне без иммунитета к вирусу могут представлять угрозу для окружающих.
– Граждане без иммунитета будут представлять угрозу для окружающих, поэтому определённая дискриминация в этом плане просто неминуема, – приводит его слова агентство «ТАСС».
В ответ на эти слова россияне сразу же принялись писать в социальных сетях, мягко говоря, нелестные комментарии, причём досталось не только Дмитрию Пескову и президенту, но и всей власти в целом.
«Песков же буквально полторы недели назад вещал, что все добровольно? Забыл, память девичья?»
«Мне вот что интересно: много лет на благополучие граждан плевали с высокой колокольни, разрушали здравоохранение, игнорировали эпидемии (тот же СПИД, например), а тут вдруг резко обеспокоились настолько, что обязаловку ввели чрезвычайно, это с чего такая трогательная забота?»
«Пусть об этом скажет гарант Конституции России. А если он не гарантирует исполнение Основного закона России – то не имеет права быть президентом».
«Слова Пескова – это даже не постановление главы администрации села».
«А как же новая принятая Конституция, её можно не брать в расчёт???»
«Фашисты уже не скрывают своих планов».
«А чего стесняться, ставьте сразу всех непривитых к стенке, власть уже вплотную подошла к этому рубежу».
«Вот с этого и начинается геноцид», – возмущаются граждане.
Теги: #Песков, #Путин, #вакцинация, #Вакцина от коронавируса
Рубрика: Политика