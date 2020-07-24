Вчера, в 18:37

"Да идите вы все, надоели": Пескову досталось от жителей страны за слова о ревакцинации

Искать в оставленных людьми комментариях какую-то логику нет смысла. Нужно просто вчитываться

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Похоже, что поток новостей, заставляющих россиян переживать из-за «неоправданно», как считают многие, жёстких мер властей по борьбе с коронавирусом, в ближайшее время не иссякнет. Ещё не успели утихнуть социальные сети, обсуждая обязательную вакцинацию в Москве, Подмосковье и на Сахалине. Ещё не остыли клавиатуры критиков власти после высказываний Собянина о том, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации властям, возможно, придётся ужесточать карантинные меры. И тут грянул новый «гром».

Как пишут СМИ, в Минздраве России уже готовят программу ревакцинации населения для борьбы с более агрессивным и заразным индийским штаммом Covid-19. Как выяснили журналисты, эта программа будет рассчитана на тех граждан, уровень антител в организме которых опустился до низкого уровня. Более того, программу якобы планируют запустить уже 21 июня, а прививки будут ставить даже беременным. Иными словами, не завершилась ещё первая кампания по иммунизации, как власти начинают новую.

Причём, в Кремле, похоже, инициативы Минздрава воспринимают положительно. К примеру, глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков назвал ревакцинацию неизбежной. Изначально Песков высказался о том, что вакцинация от коронавируса в стране является неизбежной мерой, однако позднее также добавил, что это касается в том числе и ревакцинации.

– Разумеется, глава государства на регулярной основе получает доклады от правительства и оперативного штаба, от регионов по поводу того, как развивается ситуация с коронавирусом. Разумеется, докладываются президенту и данные по вакцинации со всеми нюансами, – добавил кремлёвский спикер, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли президента тот факт, что россияне пока не понимают механизма ревакцинации, а анализы на антитела в стране – платные.
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Нужно ли говорить, насколько мощная эмоциональная реакция на эти новости последовала от россиян. Причём искать в оставленных в социальных сетях комментариях какую-то логику нет смысла. Нужно просто вчитываться.

«Две недели все было замечательно и никаких ограничений. А сейчас у них все стало тяжело. Одно враньё».

«Мне интересно только, антитела за свой счёт мерить? У нас это дорого, 600 с лишним рублей».

«Песков первым во Францию сбежит».

«Ситуация с ковидом резко ухудшается, когда правительству это выгодно. Помимо ковида, вагон других проблем, направленных не в пользу народа».

«Кто же захочет от такой кормушки отказываться?»

«Дмитрий Песков – учёный вирусолог, иммунолог, доктор Айболит?»

«Как надоели эти рожи, которые заставляют делать прививки».

«Да идите вы все, надоели» – пишут жители страны.

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