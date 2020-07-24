"Да идите вы все, надоели": Пескову досталось от жителей страны за слова о ревакцинации

Похоже, что поток новостей, заставляющих россиян переживать из-за «неоправданно», как считают многие, жёстких мер властей по борьбе с коронавирусом, в ближайшее время не иссякнет. Ещё не успели утихнуть социальные сети, обсуждая обязательную вакцинацию в Москве, Подмосковье и на Сахалине. Ещё не остыли клавиатуры критиков власти после высказываний Собянина о том, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации властям, возможно, придётся ужесточать карантинные меры. И тут грянул новый «гром».

Как пишут СМИ, в Минздраве России уже готовят программу ревакцинации населения для борьбы с более агрессивным и заразным индийским штаммом Covid-19. Как выяснили журналисты, эта программа будет рассчитана на тех граждан, уровень антител в организме которых опустился до низкого уровня. Более того, программу якобы планируют запустить уже 21 июня, а прививки будут ставить даже беременным. Иными словами, не завершилась ещё первая кампания по иммунизации, как власти начинают новую.

Причём, в Кремле, похоже, инициативы Минздрава воспринимают положительно. К примеру, глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков назвал ревакцинацию неизбежной. Изначально Песков высказался о том, что вакцинация от коронавируса в стране является неизбежной мерой, однако позднее также добавил, что это касается в том числе и ревакцинации.

– Разумеется, глава государства на регулярной основе получает доклады от правительства и оперативного штаба, от регионов по поводу того, как развивается ситуация с коронавирусом. Разумеется, докладываются президенту и данные по вакцинации со всеми нюансами, – добавил кремлёвский спикер, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли президента тот факт, что россияне пока не понимают механизма ревакцинации, а анализы на антитела в стране – платные.