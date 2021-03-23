"Усатый лукавит": Пескову врезали за объяснение выбора первой пятёрки «Единой России» на выборах в Госдуму
Пресс-секретарь президента, почему-то решивший прокомментировать партийные дела, назвал выбор новых лиц ротацией
По традиции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Прозвучал среди них и вопрос о выборе первой пятёрки «Единой России» на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму. И Песков почему-то решил на этот вопрос ответить, хотя в его компетенцию подобная тема, по идее, не входит.
Ранее на съезде «Единой России» был утверждён список на выборы в Госдуму, представленный президентом РФ Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. А вот спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин в ТОП-5 не вошли.
– Выбор обусловлен авторитетом тех, кто был предложен и тех, кто был утверждён. Обусловлен востребованностью в определённой в этом плане ротации новых лиц. И это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работе упомянутых лиц (Володин, Медведев, Собянин – Прим. Sobesednik.ru). Партия находится в движении, она постоянно обновляется. И, насколько, мы понимаем, это получает поддержку, – сказал Песков.
И после этих слов соцсети уже было не удержать.
«"Единой России" вообще не следует идти на выборы. Особенно после аферы с вакцинацией», – считает россиянин.
«Да ладно! Усатый лукавит. Медведева весь народ ни во что не ставит, а Собянин со своей плиткой, масками, вакцинами и штрафами стал для народа (особенно Москвы), как красная тряпка для быка», – находит более внятное объяснение читатель.
«Пытаются на известных личностях протащить побольше "слуг народа"», – считает москвич.
«Вся эта "первая пятёрка" покинет свои должности, а первые два – министерские кресла, и уйдёт на работу в Думу? Не верю! Скорее всего, уступят свои депутатские мандаты другим», – предположил россиянин.
«Даже не сомневайтесь! – поддерживают его. – Нет там никакой ротации, и данные люди не будут депутатами, Шойгу будет министром, как и Лавров. А по спискам идут лишь потому, что у них ещё есть хоть какой-то авторитет в народе. Но это не значит, что народ пойдёт голосовать за "ЕдРо". Попав в списки партии, эти люди дискредитируют остатки своего авторитета».
«Мне одному не понятно, ПОЧЕМУ про партийные дела "ЕдРа" рассказывает пресс-секретарь президента?» – задаёт риторический вопрос читатель.
«Медведев ни в коем случае не должен занимать ответственных должностей! Это будет очередной застой в данном сегменте или отрасли», – считает россиянин.
«Мне интересно, кто вообще за "ЕдРо" голосовать будет? Хотя хоть голосуй, хоть не голосуй, один чёрт у руля останутся. На этом вся демократия и заканчивается. Вот я и спрашиваю, где тут справедливость?» – и вновь звучит риторический вопрос.
«…А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь», – заканчивает дискуссию строчкой из басни Крылова россиянин.
Теги: #Песков, #Выборы в Госдуму
Рубрика: Политика