"Усатый лукавит": Пескову врезали за объяснение выбора первой пятёрки «Единой России» на выборах в Госдуму

По традиции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Прозвучал среди них и вопрос о выборе первой пятёрки «Единой России» на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму. И Песков почему-то решил на этот вопрос ответить, хотя в его компетенцию подобная тема, по идее, не входит.

Ранее на съезде «Единой России» был утверждён список на выборы в Госдуму, представленный президентом РФ Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. А вот спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин в ТОП-5 не вошли.

– Выбор обусловлен авторитетом тех, кто был предложен и тех, кто был утверждён. Обусловлен востребованностью в определённой в этом плане ротации новых лиц. И это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работе упомянутых лиц (Володин, Медведев, Собянин – Прим. Sobesednik.ru). Партия находится в движении, она постоянно обновляется. И, насколько, мы понимаем, это получает поддержку, – сказал Песков.

И после этих слов соцсети уже было не удержать.

«"Единой России" вообще не следует идти на выборы. Особенно после аферы с вакцинацией», – считает россиянин.

«Да ладно! Усатый лукавит. Медведева весь народ ни во что не ставит, а Собянин со своей плиткой, масками, вакцинами и штрафами стал для народа (особенно Москвы), как красная тряпка для быка», – находит более внятное объяснение читатель.