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"Усатый лукавит": Пескову врезали за объяснение выбора первой пятёрки «Единой России» на выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента, почему-то решивший прокомментировать партийные дела, назвал выбор новых лиц ротацией

Фото: Global Look Press

По традиции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Прозвучал среди них и вопрос о выборе первой пятёрки «Единой России» на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму. И Песков почему-то решил на этот вопрос ответить, хотя в его компетенцию подобная тема, по идее, не входит.

Ранее на съезде «Единой России» был утверждён список на выборы в Госдуму, представленный президентом РФ Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. А вот спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин в ТОП-5 не вошли.

– Выбор обусловлен авторитетом тех, кто был предложен и тех, кто был утверждён. Обусловлен востребованностью в определённой в этом плане ротации новых лиц. И это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работе упомянутых лиц (Володин, Медведев, Собянин – Прим. Sobesednik.ru). Партия находится в движении, она постоянно обновляется. И, насколько, мы понимаем, это получает поддержку, – сказал Песков.

И после этих слов соцсети уже было не удержать.

«"Единой России" вообще не следует идти на выборы. Особенно после аферы с вакцинацией», – считает россиянин.

«Да ладно! Усатый лукавит. Медведева весь народ ни во что не ставит, а Собянин со своей плиткой, масками, вакцинами и штрафами стал для народа (особенно Москвы), как красная тряпка для быка», – находит более внятное объяснение читатель.
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«Пытаются на известных личностях протащить побольше "слуг народа"», – считает москвич.

«Вся эта "первая пятёрка" покинет свои должности, а первые два – министерские кресла, и уйдёт на работу в Думу? Не верю! Скорее всего, уступят свои депутатские мандаты другим», – предположил россиянин.

«Даже не сомневайтесь! – поддерживают его. – Нет там никакой ротации, и данные люди не будут депутатами, Шойгу будет министром, как и Лавров. А по спискам идут лишь потому, что у них ещё есть хоть какой-то авторитет в народе. Но это не значит, что народ пойдёт голосовать за "ЕдРо". Попав в списки партии, эти люди дискредитируют остатки своего авторитета».

«Мне одному не понятно, ПОЧЕМУ про партийные дела "ЕдРа" рассказывает пресс-секретарь президента?» – задаёт риторический вопрос читатель.

«Медведев ни в коем случае не должен занимать ответственных должностей! Это будет очередной застой в данном сегменте или отрасли», – считает россиянин.

«Мне интересно, кто вообще за "ЕдРо" голосовать будет? Хотя хоть голосуй, хоть не голосуй, один чёрт у руля останутся. На этом вся демократия и заканчивается. Вот я и спрашиваю, где тут справедливость?» – и вновь звучит риторический вопрос.

«…А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь», – заканчивает дискуссию строчкой из басни Крылова россиянин.

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