Навального пожалели. Суд отказался рассматривать очередной иск к политику о защите чести и достоинства

Люблинский районный суд Москвы отказался рассмотреть иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает наказание в исправительной колонии.

– Вынесено определение об оставлении заявления без движения, – сообщили Sobesednik.ru в суде.

Предположительно, причиной этого стало отсутствие приложенных к иску необходимых документов (квитанция об оплате госпошлины или документов, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования).

Истцом по гражданскому делу указана некая Телитченко Г. И., ответчиком – Навальный А. А. Как ранее выяснил Sobesednik.ru, на сайте издания «Вечерняя Казань» есть профиль пользователя под именем Галина Ивановна Телитченко. Женщина в январе комментировала новость о митингах сторонников Навального в Казани и ответила одному из пользователей, поддержавших протесты (орфография и пунктуация сохранены):

«Для того чтобы ваши мозги простились (скорее всего, прочистились – Прим. Sobesednik.ru) ёршик должен быть в др.месте том которым ты думаешь».