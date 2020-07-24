Навального пожалели. Суд отказался рассматривать очередной иск к политику о защите чести и достоинства

Люблинский районный суд Москвы отказался рассмотреть иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает наказание в исправительной колонии.
– Вынесено определение об оставлении заявления без движения, – сообщили Sobesednik.ru в суде.
Предположительно, причиной этого стало отсутствие приложенных к иску необходимых документов (квитанция об оплате госпошлины или документов, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования).
Истцом по гражданскому делу указана некая Телитченко Г. И., ответчиком – Навальный А. А. Как ранее выяснил Sobesednik.ru, на сайте издания «Вечерняя Казань» есть профиль пользователя под именем Галина Ивановна Телитченко. Женщина в январе комментировала новость о митингах сторонников Навального в Казани и ответила одному из пользователей, поддержавших протесты (орфография и пунктуация сохранены):
«Для того чтобы ваши мозги простились (скорее всего, прочистились – Прим. Sobesednik.ru) ёршик должен быть в др.месте том которым ты думаешь».
Данные о Телитченко есть на сайте о медицинских работниках – там указано, что она работает терапевтом в многопрофильном центре. Стаж её работы составляет больше 30 лет.
Издание ранее обнаружило профиль Галины Телитченко в соцсети «ВКонтакте» – среди прочего, она указывает среди своих любимых шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». Комментарием истицы «Собеседник» не располагает – женщина прочитала сообщение с просьбой рассказать об иске, отправленное журналистом в соцсети, но не ответила на него.
Навальный с середины марта находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по делу «Ив Роше». В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении.
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