Савельев Михаил
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Размен Собянина: политолог раскрыл хитрый план Кремля по вакцинации в Москве

Власти, убеждён Максим Жаров, пытаются таким образом отвлечь внимание от предстоящих выборов в Госдуму

Фото: Global Look Press

Решение главного санврача Москвы о введении в столице обязательной вакцинации для работников сферы услуг, уже вызвало массовое недовольство россиян, которые отныне называют себя в очередной раз обманутыми. Ещё бы, лично президент неоднократно выступал с заявлениями о том, что никакой обязательной вакцинации в стране не будет, поскольку приём вакцины – дело сугубо добровольное.

Более того, Путин называл подобный сценарий недопустимым, но в результате выходит, что власти Москвы президента ослушались. Между тем, в обществе зреет подозрение, что эта практика довольно быстро будет перенята властями в регионах.

Эксперты, к слову, уже высказали мнение о том, что принятием этого решения столичный градоначальник Сергей Собянин попытался продемонстрировать рост влияния группы, ориентированной на западные показатели по вакцинации.

Как считает российский политолог Максим Жаров, в действительности речь может идти о довольно хитром ходе Кремля. По его утверждению, введение в столице обязательной вакцинации – обмен Собянина на легитимность парламентских выборов в городе. Власти, убеждён Жаров, пытаются таким образом добиться формирования повестки непосредственно вокруг фальсификаций статистики вакцинации, отвлекая внимание от предстоящих выборов в Государственную думу.

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«Не исключено, что сегодня Кремль обменял Собянина на легитимность думских выборов в Москве. Поскольку споры о степени фальсификации столичными властями «принудительной вакцинации» 60% работников сферы услуг обязательно затмят собой обсуждение самого результата парламентских выборов в городе.

Это если говорить о медийной корреляции двух этих довольно странных кампаний. Что же касается электоральной корреляции, то здесь могут быть весьма неожиданные для властей итоги ДЭГ в семи решившихся на той шаг вслед за столицей регионах, – пишет Жаров в своём авторском телеграм-канале.

Потому что принудительно вакцинированные сотрудники сферы услуг могут отъехать из Москвы электронно голосовать на свою малую родину и уже там устроить местным властям настоящий праздник непослушания».
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