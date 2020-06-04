Размен Собянина: политолог раскрыл хитрый план Кремля по вакцинации в Москве

Решение главного санврача Москвы о введении в столице обязательной вакцинации для работников сферы услуг, уже вызвало массовое недовольство россиян, которые отныне называют себя в очередной раз обманутыми. Ещё бы, лично президент неоднократно выступал с заявлениями о том, что никакой обязательной вакцинации в стране не будет, поскольку приём вакцины – дело сугубо добровольное.

Более того, Путин называл подобный сценарий недопустимым, но в результате выходит, что власти Москвы президента ослушались. Между тем, в обществе зреет подозрение, что эта практика довольно быстро будет перенята властями в регионах.

Эксперты, к слову, уже высказали мнение о том, что принятием этого решения столичный градоначальник Сергей Собянин попытался продемонстрировать рост влияния группы, ориентированной на западные показатели по вакцинации.

Как считает российский политолог Максим Жаров, в действительности речь может идти о довольно хитром ходе Кремля. По его утверждению, введение в столице обязательной вакцинации – обмен Собянина на легитимность парламентских выборов в городе. Власти, убеждён Жаров, пытаются таким образом добиться формирования повестки непосредственно вокруг фальсификаций статистики вакцинации, отвлекая внимание от предстоящих выборов в Государственную думу.