Каверин Дмитрий
Сегодня, в 15:31

На вилле Ле Гранж в Женеве проходят переговоры Путина и Байдена

Лидеры должны обсудить перспективы развития российско-американских отношений и остальные ключевые вопросы для всего мира

Фото: Скриншот с Youtube

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве на вилле Ла Гранж началась в узком составе.

Как пишут «Известия», двусторонние переговоры рассчитаны почти на пять часов, после них лидеры двух стран проведут отдельные пресс-конференции. Как объяснял Байден, он не хочет устраивать «соревнование» с президентом России перед журналистами. 

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что во время переговоров будут обсуждаться ключевые для всего мира вопросы, среди которых состояние и перспективы развития отношений РФ и США, стратегическая стабильность, информационная безопасность, киберпреступность и борьба с ней, а также проблемы Арктики, Ближнего Востока, Сирии, Ливии, Афганистана, Нагорного Карабаха, Украины. При этом он отметил, что кроме согласованных тем лидеры также смогут обсудить и дополнительные «несогласованные вопросы».

В делегации входят также посол РФ в США Анатолий Антонов и посол США в РФ Джон Салливан. В Кремле считают, что после сегодняшней встречи можно будет обсуждать вероятность возвращения послов в столицы двух стран.

Путин и Байден впервые общаются в статусе глав государств. До этого они встречались в 2011 году, тогда Путин занимал должность премьер-министра, а Байден — вице-президента США.

Саммит Россия — США проходит на исторической вилле Ла Гранж в Швейцарии. Ее охраняют 2000 полицейских Женевы и других швейцарских катонов, а также тысяча военнослужащих и других сил безопасности.

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