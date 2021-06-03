"Власть очень напугана": петербургский депутат рассказал о "лукашизации России"

Известный российский политик, депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник выступил с рядом критических заявлений в адрес власти и, прежде всего, ключевой провластной политической силы в стране – «Единой России».

По словам политика, с каждым днем появляется все больше уверенности в том, что у единороссов нет возможности выиграть выборы самостоятельно, а потому в Кремле продолжают изобретать и спешно вводить новые многочисленные запреты. В связи с этим Резник пришел к выводу, что власть откровенно боится граждан, и выразил надежду на то, что оппозиционным политикам удастся выиграть выборы у партии и привести в Госдуму и региональные парламенты «честных, порядочных и смелых» депутатов, которые в будущем не допустят новых репрессий.

«Чем дальше, тем яснее становится, что «Единая Россия» не в состоянии самостоятельно выиграть ни одни выборы. Не помогут ни карусели, ни переписывание протоколов, ни вбросы, ни даже трехдневное голосование на пеньках. Отсюда и появляются все более новые запреты вместе с законами о «нежелательных организациях» и «экстремистах», постоянные аресты, обыски и прочее. Главное – не допустить к выборам чудом уцелевших представителей оппозиции.

Власти просто боятся. Боятся всех нас: избирателей, граждан, людей, в конце концов.

Однако в сентябре у нас будет шанс показать, что этот страх совсем не случайный. Чтобы в текущем году в Государственной думе и региональных заксобраниях стало больше порядочных, смелых и честных депутатов, которые не допустят принятия очередных репрессивных законов, мы должны победить «Единую Россию» на выборах», – заявил Резник в публикации, размещенной в его авторском Telegram-канале.

Кроме того, к своему посту Резник добавил ссылку на видео, в котором более развернуто высказывается на ту же тему. Сам ролик политик озаглавил весьма оригинально: «Против лукашизации России».