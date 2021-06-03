Готовятся отменить пенсии в стране? Россияне увидели в словах Милонова скрытый смысл

Виталий Милонов предложил поразить в пенсионных правах отдельную категорию граждан. Депутат Госдумы от «Единой России» давно известен благодаря своей неистовой борьбе с ЛГБТ-сообществом, а также целому ряду неоднозначных законодательных инициатив. Чего стоят предложение Виталия Валентиновича запретить преподавать в школах теорию Дарвина, выступления против газировки, Мадонны, и даже видеосъемки в метро.

Но в этот раз парламентарий решил выйти на более серьезный уровень и заняться социальной сферой, более того, одной из самых чувствительных для российского общества ее составляющих – пенсией.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Милонов предложил ввести ограничения для граждан, которые занимаются коллекторской деятельностью.

– Нужно быть полным негодяем, чтобы звонить людям и угрожать им убийством их ребенка, если они не вернут долг, взятый в микрофинансовой организации, – заявил политик.

В связи с этим Виталий Валентинович предлагает лишить данную категорию россиян пенсии и вообще запретить коллекторам называть себя гражданами.

Все бы ничего, вот только борьбу с коллекторской деятельностью, о которой в России действительно давно слагают легенды, единоросс зачем-то решил вести через сложную и витиеватую систему пенсионного обеспечения, одно упоминание которой у многих россиян до сих пор вызывает довольно сильную эмоциональную реакцию.

Возможно, именно по этой причине социальные сети молниеносно ополчились против Милонова и высказали ему все, что они думают по этому поводу. Некоторые даже заподозрили депутата в попытке создать прецедент, после которого «отмену пенсий» можно было бы распространять и на другие категории граждан.

«А просто запретить такую деятельность законодательно в голову депутату не пришло? Просто сплошные гении в Думе!»

«Лучше депутатов лишить пенсии».

«Категорически против. Почему? Да просто потому, что создается прецедент для отмены потом пенсий и другим категориям граждан».

«Мы думали, что будут поднимать пенсионный возраст. А оно вон как, просто будут лишать пенсий то одну, то другую категорию. Гениально!»

«Милонов всегда какую-то дичь предлагает. Он точно психически здоров?»

«Популизм и безумие».

«Сначала одних, потом других, затем ещё кого-нибудь и по итогу пенсий не будет ни у кого», – возмущаются комментаторы.