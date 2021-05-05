Зачем в США делают ставку на Кудрина

Легкая искра «разрядки» отношений, пробежавшая между Владимиром Путиным и Джо Байденом на недавно прошедшей сессии климатического саммита, по всей видимости, говорит о том, что Белый дом намерен изменить свою стратегию по отношению к Кремлю.

В Вашингтоне пронимают, что дальнейшие санкции против России и ультимативные высказывания в адрес действующей политической системы нашей страны не только отличный способ набирать политические очки для администрации Байдена, но и прямой путь к окончательному оформлению второй «холодной войны». Москва же, в свою очередь, к ней готова. Причем, не только морально. И это тоже понимают в Вашингтоне.

США уже имеют, мягко говоря, положительный опыт ведения холодной войны с СССР. Сейчас его рассматривают для реализации в нынешнем противостоянии с Россией. Именно об этом написал в своей статье «Джо Байдену нужна новая стратегия по России», недавно вышедшей в The National Interest, исполнительный директор Школы общественных и международных отношений Университета Балтимора, профессор Айван Саша Шихан.

- Факты говорят сами за себя: российская экономика демонстрирует устойчивость перед лицом американских санкций, - анализирует автор, - и ничто не предвещает, что свою позицию по США Кремль как-то смягчит. Напротив, российские сторонники жесткой линии приходят к выводу, что в отношениях с Западом им терять нечего, и перспектива новой холодной войны лишь укрепляет их решимость».

По мнению американского профессора, «лучший способ избежать новой холодной войны в 2020-х годах — это новая «перестройка», «которую проведет лидер-реформатор и улучшит отношения с США и Западом». При этом говорится, что подобные глобальные изменения способен провести только кто-то из ближайшего окружения Путина, а не «человек со стороны».

Проще говоря, России нужен новый Горбачев и преобразования, подобные тем, которые в начале 90-х привели к краху системы «развитого социализма» в СССР и развалу страны.

Большинство американских аналитиков не верит в то, что Владимир Путин полностью реализует свое право на два дополнительных президентских срока, которое он получил после внесения поправок в Конституцию. Напротив, у них есть уверенность: уже сейчас идет подковерная борьба, «настоящая игра престолов», за право стать преемником действующего главы государства.

В этой ситуации самое важное для США - вовремя начать «работу» с потенциальным фаворитом этой гонки, чтобы убедить его сделать «ставку на ответственное поведение на мировой арене и гражданские свободы внутри страны».

Ни Навальный, ни любой другой диссидент-демократ «не распустит путинскую Россию», говорится в статье The National Interest. А на действующем политическом ландшафте нашей страны нет по-настоящему прозападных деятелей. За исключением одного: главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, которого американский профессор характеризует, как давнего «сторонника свободной торговли и демократии, имеющего заслуженную репутацию либерального реформатора и независимого мыслителя». Однако, главное его достоинство, в чем уверены западные аналитики, это доверие к нему со стороны Владимира Путина. И категорически важно использовать этот фактор.

«Американские чиновники поступят мудро, если начнут работать с командой Кудрина над тем, как улучшить отношения с Россией после Путина, и разрабатывать возможные сценарии», - пишет The National Interest. Поскольку именно Кудрин - «единственный человек в сегодняшней России», кто сможет выполнить условия сделки с Западом. «Алексей Кудрин - чиновникам Белого дома следует запомнить это имя. А еще лучше, протянуть ему руку прямо сейчас», - такой совет дает американский профессор политическому руководству США.

На самом деле ставка Запада на Кудрина выглядит более чем логично. Ведь более либерального прозападного чиновника в действующих политических верхах найти невозможно. Его политический кейс в этом плане весьма объемен. Здесь и создание стабфонда, средства которого размещались в зарубежных финансовых организациях, и жесткое противостояние с президентом Дмитрием Медведевым, окончившееся его отставкой с поста министра финансов, и участие вместе с Навальным, Касьяновым и другими лидерами оппозиции в митингах на Болотной и Сахарова, и создание Комитета Государственных Инициатив, формировавшего альтернативный путь развития страны. Перечислять заслуги Алексея Леонидовича на либеральном фронте можно очень долго. Дело в другом. Каждый из большинства вышеперечисленных пунктов мог легко поставить крест на карьере любого другого высокопоставленного чиновника в современной России. Но только не Кудрина.

Скорее всего, The National Interest просто озвучил то, что уже достаточно давно принято администрацией Байдена к реализации. Нелишнее тому свидетельство - небывалая медиа-активность Алексея Кудрина в последнее время. Видимо, на самом деле в Кремле и его окрестностях во всю идет «игра престолов» в борьбе за власть. А по ее результатам мы, может быть, в очередной раз убедимся в том, что история циклична. И цепочка конца 20-го века («Холодная война» - «Лидер-реформатор» - «Перестройка») повторится и в начале века 21-го. Но только в том случае, если «американские чиновники» действительно «поступили мудро».