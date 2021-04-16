Путину спутали карты перед посланием: политолог оценил стратегию Байдена

Текущее десятилетие имеет все шансы для того, чтобы стать периодом наиболее неоднозначных оценок отношений между Москвой и Вашингтоном. Ведь обе стороны раз за разом демонстрируют то абсолютный настрой на дальнейшую конфронтацию, то желание все-таки наладить отношения. Причем этот маятник с каждым разом раскачивается все сильнее – от наиболее радикальных и враждебных заявлений, до прямых предложений сесть за стол переговоров.

Подтверждением тому, как считает российский политолог Ярослав Игнатовский, может стать недавний звонок президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину, в рамках которого глава Белого дома даже предложил организовать саммит на нейтральной территории, якобы изъявив желание заняться совместным решением ряда двусторонних и глобальных проблем. Между тем, напоминает эксперт, еще недавно Байден дал скандальное интервью, а уже после звонка Путину подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Иными словами, ситуация выглядит неоднозначно, а Путину, добавляет специалист, такое поведение американского президента и вовсе полностью спутало все карты перед посланием.

«Качели отношений между Россией и США продолжают активно раскачиваться. Джо Байден не так давно лично позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и даже предложил организовать встречу на нейтральной территории. Довольно интересный ход, особенно если принимать во внимание недавний утвердительный ответ Байдена на вопрос журналиста о том, считает ли он президента России убийцей, а позднее проигнорировал предложение Путина провести открытые дебаты.

Более того, менее месяца тому назад Джен Псаки заявляла, что Байдену с Путиным говорить не о чем, да и в целом ему есть с кем поговорить. Но что же теперь, закончились собеседники? Нет, разумеется, просто политика политикой, но решать двусторонние проблемы, которых за последнее время накопилось немало, нужно. А прямой диалог – наиболее оптимальный и самый эффективный инструмент в таких случаях.

Впрочем, предложение Байдена устроить разговор в ближайшее время в определенной степени спутало Путину все карты и даже заставляет менять повестку перед оглашением послания Федеральному собранию. Ведь теперь уже не получится говорить о внешнем враге, который не желает идти на контакт с российским руководством. Впрочем, новости о новых санкциях в отношении российского суверенного долго все еще сохраняют такие возможности», – пишет Игнатовский в своем авторском Telegram-канале.