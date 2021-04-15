Байден готовит речь о России после введения новых санкций

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден готовит специальное послание на тему взаимоотношений между Штатами и Россией, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Байден объявил режим ЧС в области национальной безопасности из-за действий России. Этот шаг стал основанием для введения новых санкций в отношении РФ.

Санкции вводятся в отношении 32 российских организаций и физических лиц, связанных с территорией Крыма. Кроме того, Минфин США внес в «черный список» 6 российских компаний, которые поддерживают работу российских спецслужб в цифровом пространстве, пишет «Газета.ru».