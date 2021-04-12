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Напоминает Южную Осетию: Саакашвили оценил ситуацию в Донбассе

Политика
13:42, 12 апреля 2021

Напоминает Южную Осетию: Саакашвили оценил ситуацию в Донбассе
Global Look Press
Global Look Press

В последние пару недель пресса и эксперты обсуждают обострение ситуации вокруг Донбасса, рассматривая проблему с самых разных ракурсов. Причем дискуссия в той или иной степени велась еще с начала года, когда отдельные издания и военкоры начали указывать на стягивание техники и вооружений ВСУ к линии разграничения в зоне вооруженного конфликта. Однако ее тон заметно сменился лишь после того, как к границам с Украиной начали стягиваться крупные силы российских войск.

С тех пор о конфликте на востоке Украины говорят уже сквозь призму действий третьего игрока – Москвы – который, по сути, превратился к ключевую фигуру разворачивающейся партии. Причем действия России в данном контексте все оценивают по-своему. Кто-то говорит о решительном настрое Кремля встать на защиту самопровозглашенных республик, другие считают, что Москва лишь дает предупреждение «воинственно настроенному» Киеву и повышает ставки в переговорах, третьи и вовсе называют ситуацию непредсказуемой.

Довольно интересным на этом фоне выглядит мнение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который видит в складывающейся ситуации копию событий, происходивших в свое время вокруг Южной Осетии. Об этом политик рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», указав на то, что в действительности в Донбассе ничего особенного не происходит.

«Как я понимаю, в Донбассе на данный момент вообще ничего не происходит. Есть только пропагандистские игры вокруг региона. Мне это напоминает то, что в свое время происходило вокруг так называемой Южной Осетии. В то время все мое правительство находилось в отпуске, да и я сам с семьей был в отпуске, лечился в санатории. В то же время на российских каналах показывали, что у нас там стреляют, ведется массовая эвакуация людей, практически начинается война.

Я туда звоню и спрашиваю о происходящем. А мне отмечают, что ничего не происходит. Но там к тому моменту уже было около 50 российских военкоров, как выяснилось впоследствии, они создавали ситуацию, что происходит что-то плохое. И в Донбассе сейчас примерно то же самое», –высказался Саакашвили.

Тема: Украина

Теги: #ДНР ЛНР #Пропаганда #Эхо Москвы

Рубрика: Политика

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