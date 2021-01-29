Депутат Госдумы: "Даже Волан-де-Морт не так страшен, как Навальный"

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская («Единая Россия») объяснила, что не является сторонником лидера оппозиции Алексея Навального, а лишь высказывает сомнения в законности его задержания. Впрочем, она сравнивает политика с Темным лордом из «Гарри Поттера» и добавляет, что «все вопросы отпадут сами собой».

По мнению Поклонской, сравнение с лордом Волан-де-Мортом назрели уже давно из-за страха российского руководства произносить его имя. Это делает политика ещё страшнее:

«Ситуация вокруг Навального вообще напоминает сказку про Гарри Поттера, где запрещено говорить имя того, кого нельзя произносить вслух. Даже Волан-де-Морт не так страшен, как российский Навальный» (цитата по РИА Новости).

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков действительно уже много лет всячески стараются не произносить вслух фамилию «Навальный». С чем это связано, неизвестно: комментаторы полагают, что это может быть обусловлено либо страхом повысить статус политика, либо с мистическим страхом перед противником Кремля.

Сравнение истории Навального с романами Джоан Роулинг действительно давно гуляют по Сети. Однако обычно он представляется в роли самого Гарри Поттера, а с Волан-де-Мортом сравнивают Путина. Эта аналогия возникла, когда Навального попытались отравить химическим оружием, но он выжил — Гарри Поттер во вселенной Роулинг известен как «мальчик, который выжил». В последней части книги Волан-де-Морт пытается убить Поттера второй раз, когда тот приходит к нему добровольно, но у него ничего не выходит и в этот раз — этот сюжет многие сравнивают с возвращением Навального в Россию, несмотря на ожидавшийся арест и посадку.

Отметим, что в истории Гарри Поттера и Навального отдельные комментаторы находят и более незначительные параллели. К примеру, в течение всей книги мальчик опасается, что в душе он такой же, как и его противник, в частности, он говорит на языке змей, что обычно делают только темные маги — Навального также часто упрекают в авторитаризме и называют «вторым Путиным». Убийство же Бориса Немцова в центре Москвы сравнивают с убийством Альбуса Дамблодора, который погиб от рук пожирателей смерти в Хогвартсе.