Уходящий президент Молдовы пообещал уволить посла в России из-за контрабанды

Игорь Додон, проигравший выборы президента Молдовы, выступил с жесткой критики работы посольства Республики в России после инцидента с задержанием спецслужбами машины дипмиссии, которая пыталась вывезти партию анаболиков из Молдовы. Автомобиль был задержан на границе с Украиной, но Додон предполагает, что он направлялся в Москву.

Если обвинения оправдаются, Додон обещал уволить посла в Москве Андрея Негуца и привлечь его к ответственности. «Это позор для Молдовы. Он должен быть отозван и в случае виновности ответить в соответствии с законодательством республики Молдова. (...) Если он мог позволить себе такие вещи, если он действительно это делал, его нужно доставить домой, чтобы он ответил по закону», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом уходящий президент обратил внимание, что не разговаривал после инцидента ни с послом, ни с представителями прокуратуры.

В транспорте дипмиссии Молдовы в России было найдено 350 килограмм анаболиков и 200 тысяч евро. Водителю авто грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее отмечалось, что Додон выражал недовольство тем, как были организованы выборы в московском посольстве и намеревался отправить Негуца в отставку при любом раскладе.