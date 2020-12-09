Андрей Макаревич рассказал, почему перестал поддерживать Путина

Российский певец и музыкант Андрей Макаревич в последнее время хорошо знаком широкой общественности в том числе и благодаря своим резким критическим высказываниям в адрес действующей власти и лично главы государства Владимира Путина. Многие даже утратили нить перехода между теми состояниями, когда заслуженный артист перешел со стороны, всячески поддерживающей решения российского президента, на сторону критиков и несогласных. Как бы там ни было, но в событиях последних лет именно голос Андрея Вадимовича стал частичкой того, что в обществе принято называть смелым сопротивлением большинству.

Разумеется, на этом фоне артисту пришлось выслушать в свой адрес немало критики, да и неприятные ситуации, особенно в 2014-2016 годах, связанные с его риторикой, возникали с завидной регулярностью, порой касаясь не только творческой деятельности музыканта. Отдельные оппоненты и вовсе не упустили возможности напомнить Макаревичу о временах, когда он и его «Машина Времени» выступали в Москве на концерте в поддержку Владимира Путина, Дмитрия Медведева и «Единой России». И, надо сказать, подобный факт действительно имел место быть во времена знаменитой «рокировки» 2008 года.

В связи с этим вопросы о причинах такой личностной и политической трансформации Макаревича появились даже у самых преданных поклонников артиста. Объясниться Андрей Вадимович решился в беседе с журналистами RTVI.

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«Почему я перестал поддерживать Владимира Путина? Я вижу, что происходит, и я понимаю, что все меньше и меньше остается из того, что я одобряю. Все меньше и меньше. Что делать? Это я сказать не готов.

Вообще, все лечит время: иногда оно делает это слишком медленно, потому что хочется дожить до этого. Шансов на это иногда все меньше и меньше, но тем не менее подобное часто происходит. Я отлично помню, что буквально за пару месяцев до прихода Горбачева настроения были мрачнейшие — все ожидали и готовились к закручиванию гаек. Но мир непредсказуем, и я его за это люблю», – рассказал Макаревич.