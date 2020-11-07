Карабах призвал ввести санкции против Азербайджана за военные преступления

Военно-политическое руководство Азербайджана несет ответственность за совершенные в Нагорном Карабахе военные преступления и намерено «истребить» гражданское население региона, заявили в Министерстве иностранных дел непризнанной республики.

В связи с этим руководство Карабаха призывает мировое сообщество ввести коллективные и индивидуальные против властей Азербайджана, чтобы «заставить» их «соблюдать взятые на себя обязательства и призвать его к ответу за совершенные преступления», говорится в сообщении МИД НКР в Facebook.

Кроме того, в Карабахе просят мировых лидеров признать независимость республики, чтобы сохранить её: «В условиях широкомасштабных и систематических нарушений прав целых народов, угрозы их истребления, международное сообщество создало и развило практику по пресечению преступлений против человечности путем международного признания права этих народов на независимость ради спасения», — говорится в сообщении.

Также в министерстве сообщают, что в ночь с 5 на 6 ноября вооруженные силы официального Баку совершили обстрелы жилых домов в Шушах и Степанкарте. В результате погибли три человека. Там утверждают, что подобные обстрелы происходят с первого дня войны.

Напомним, ранее Армения приводила доказательства того, что Азербайджан использует в войне наемников из Сирии, которых в Карабах доставляет Турция, используя гражданскую авиацию. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на полной сдаче Карабаха, утверждая, что не намерен нападать на саму Армению.