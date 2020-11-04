Алиев готов завершить войну в Карабахе, если Армения полностью покинет регион

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не намерен продолжать войну с Арменией, если она покинет «оккупированную территорию» Нагорного Карабаха. Его слова передает РИА Новости.

«Я неоднократно говорил (...) и могу еще раз повторить, что (...) если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств», — сказал азербайджанский лидер, отметив, что для всех будет лучше завершить конфликт как можно быстрее, но премьер Армении Никол Пашинян этого якобы не хочет.

Он также заявил, что Азербайджан уже силой «освободил» четыре района Карабаха.

При этом ранее Пашинян не раз выступал с заявлениями, что Армения готова к переговорам по выходу из войны, однако Азербайджан, по его словам, не готов идти на компромиссы. Также необходимую помощь Еревану обещала оказать Москва, если война перейдет на территорию Армении.

Также Армения ранее неоднократно заявляла, что в Карабахе на стороне Баку воюют наемники из Сирии, которых туда доставляет через свою территорию Турция. Ереван публиковал видео с допросом захваченных в плен сирийцев и рассказал, что для переправки боевиков из Сирии в Азербайджан Анкара использует гражданские рейсы.