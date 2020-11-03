Кровь, технологии, перевоплощения: "В чужой шкуре" Брэндона Кроненберга
Фото: Global Look Press

Российские клубы прошли через обнуление
Фото: Global Look Press

Не парадом единым. О чем мечтают ветераны
Всем ли хватает мест в больницах? // фото: Global Look Press; в статье: соцсети

Мест нет, умирайте дома: что творится в российских больницах из-за коронавируса
В центре внимания
Эдвард Сноуден // Global Look Press
"Хочет строить полноценную семью": Дмитрий Киселев рассказал о детях Сноудена в России
Нужно смотреть историю: политолог рассказал, почему террористы устроили бойню именно в Вене
Экономист Игорь Николаев: 100 рублей за евро, 85 – за доллар

Новости дня

03 ноября, вторник

[13:30]Турецкие власти выясняют обстоятельства гибели россиянина в Анталье
[13:01]"Пикабу" и "ЯПлакалъ" обязали передавать пользовательские данные силовикам
[12:25]"Что это за министр?": В Новосибирске отказались объяснять высокую смертность
[11:44]Зеленский: Фейки о продаже фосфорных бомб Азербайджану – российская пропаганда
[11:06]Милана Тюльпанова: Есть определенный опыт в политике, но пока этого недостаточно
[10:38]Сотрудник пресс-службы избил журналиста за предложение делать гвозди из Кирюши
[09:54]Правительство упрощает маркировку лекарств, пока система работает со сбоями
[09:36]В Минобрнауки направлено предложение о бесплатном втором высшем в медвузах
[09:23]Стало известно об еще одной жертве теракта в Вене
[08:49]Возле отеля в Вашингтоне произошла стрельба, обошлось без жертв
[07:58]Теракт в Вене, оружие Израиля, эпидемия гриппа в России: главное к утру 3 ноября
[00:34]Жителей Вены просят оставаться дома. В городском ресторане захвачены заложники

02 ноября, понедельник

[18:06]СК возбудил дело после обнаружения живущего с отцом в подмосковном лесу ребенка
[17:32]Клип на песню Despacito лишился статуса самого просматриваемого на Youtube
[16:46]По уголовному делу после протестов 1 ноября в Минске проходят свыше 230 человек
[16:14]Фигурант "дела 212" Данил Беглец вышел на свободу по УДО
[16:08]Маткапитал могут разрешить использовать при оформлении сельской ипотеки
[15:40]Избившего и облившего жену кипятком экс-полицейского отправили в СИЗО
[15:28]В Адыгее пассажир без маски ударил водителя ножом и убежал
[15:21]В Приморье экс-силовику назначили штраф 250 тысяч за присвоение премий на 12 млн
[15:18]"Cмещены шейные позвонки, мне нужно МРТ": автозак с Шестуном попал в серьезное ДТП
[15:09]В Екатеринбурге венерологический стационар перепрофилировали под ковид
[14:06]57% россиян сталкивались с грубостью со стороны начальства
[13:34]МВД Белоруссии обвинило протестующих в применении взрывных устройств
[13:21]В Подмосковье киллер убил колбасного бизнесмена из арбалета
[12:29]В Томске коронавирусный госпиталь начал предлагать "сидячую госпитализацию"
[12:22]Соратник Навального просит исключить административный арест для мужчин с детьми
[11:47]Бузова рассказала, что готова записать песню с травести-звездой Зазой Наполи
[11:38]Немаркированные шины смогут продавать лишь до 15 декабря
[10:51]Эстонские школьники обогнали московских по финансовой грамотности
[10:30]В Германии запретили собираться группами более 10 человек
[09:58]В Красноярском крае решили запретить интернет в ТЦ и свадьбы в ресторанах
[09:35]Сноуден из-за беременности жены намерен получить российское гражданство
[08:58]Омбудсменам запретят иметь иностранные счета
[08:00]В Канаде горят церкви, а в Украине меняют судей КС. Новости к утру 2 ноября

01 ноября, воскресенье

[18:00]Верховный муфтий России: Пророк Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение
[17:25]В Германии разгоряченная толпа из 800 человек напала на полицейских
[16:35]В Калининграде глава наркоотдела МВД пойман с поличным при торговле наркотиками
[15:54]Армения заявила, что Турция доставляет в Карабах наемников гражданской авиацией
[15:01]Алиев заявил, что Азербайджан не планирует вторгаться на территорию Армении

Фото: depositphotos
Рецепт: Осетинский пирог для Маска и всех, кто в маске
Душевая кабина, ванна или уголок: что удобнее и практичнее
Штраф 5 тысяч или бесплатные маски? // фото: Global Look Press
Где в Москве достать медицинские маски и перчатки бесплатно?
Фото: Global Look Press
Мама, я пошел… на работу! Как защитить права ребенка при его трудоустройстве
Рецепт: восхитительный сливово-сырный пирог для идеального осеннего настроения
Фото: Global Look Press
Во Владивостоке – кредиты на трусы, в Нижнем – Пивоваров: что обсуждали в Сети
Фото в статье: depositphotos
Деревенский пай, баклажаны с сыром и спагетти с печенью: топ-3 горячих блюд от шефа
Фото: Global Look Press
Пастуший пирог и свинина с чили и ананасами: Сытные осенние ужины
Юрий Дудь // фото в статье: скриншот Youtube
Топ-10 скандалов Дудя: делёж ребенка, Соловьев-фанат и 15 см Ивлеевой
Фото в статье: пресс-служба СТС
Панини с курицей и куриный гирос: топ лучших рецептов домашнего фастфуда
sobesednik logo

Зеленский: Фейки о продаже фосфорных бомб Азербайджану – российская пропаганда

Политика
11:44, 03 ноября 2020

Зеленский: Фейки о продаже фосфорных бомб Азербайджану – российская пропаганда
Владимир Зеленский // Фото: Global Look Press
Владимир Зеленский // Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление известного в России армянского режиссера Сарика Андреасяна, который ранее упрекнул Украину в продаже фосфорных бомб Азербайджану. Он заверил, что это российская пропаганда, к которой уже пора бы привыкнуть.

Ранее Анреасян написал в своем Instagram, что гордился дружбой с Зеленским, но после того как увидел «обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы», которые, по его мнению, Азербайджану продала Украина, разочаровался в нем. Режиссер заявил, что президентский пост из любого делает «гондонов»: «Все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом», — добавил он. Свой пост он закончил словами: «И раз уж такая история хотел бы сказать, что КРЫМ НАШ» (орфография и пунктуация сохранены).

В ответ от Зеленского последовал эмоциональный пост, в котором президент заверил, что «Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб», тем более туда где и без того ведутся боевые действия и где другие страны «хотят что-то "геополитически порешать"». Он также отметил, что понимает чувства Андреасяна, но считает, что это не повод поддаваться на подобные фейки: «Жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме», — написал он, добавив, что война уже много лет идет и на территории Украины.

По мнению украинского лидера, все подобные информационные «вбросы» о вине его страны в смертях армянского народа исходят от российской пропаганды: «Прежде чем говорить что-либо об Украине, нужно правдиво ответить на простой вопрос: кому выгодно врать о войнах и об Украине? — задается он риторическим вопросом. — Такие вбросы появляются уже не в первый раз. Сначала врали об Украине и войне на Донбассе. Тогда врали об Украине и войне в Сирии. Теперь это всплыло в контексте войны в Нагорном Карабахе. И всё делают одни и те же люди. Вы не понимаете зачем они это делают?»

Владимир Зеленский и Сарик Андреасян // Фото: Global Look Press

Зеленский жалеет, что человек, которому он «открыл дверь своего дома» и который хорошо его знает, смог поверить в подобную «пропаганду». Он удивлен, что Андреасян не задал этот вопрос ему лично, а сразу вынес его в публичное поле. Президент заверил, что Украина выступает категорически против любых конфликтов, а в самой стране и в Европе к подобной «пропаганде» уже привыкли и не обращают на неё внимание. Армении, по его мнению, стоит также ускорить формирование иммунитета против неё:

«Это как ковид — очень коварный враг, не знающий границ. Поэтому чаще мойте руки после контактов с известной пропагандой», — написал он, отметив, что для России война — «хлеб и кровь».

Закончил свой пост украинский лидер взаимным упреком из-за «двойных стандартов» Армении: «Всё-таки у меня есть для тебя, Сарик, один вопрос, который можно задать прямо сейчас. Вопрос непростой. Потому что это про ценности, человеческую нормальность, искренность. Где вы были, когда война пришла на Украину и когда погибли наши дети? Когда умерли граждане Украины армянского происхождения, и их не один и не два, а десятки! Что лично вы сказали тогда против агрессии? Все в порядке?»

Тема: Украина

Теги: #Пропаганда #Нагорный Карабах #Армения #Азербайджан #Зеленский

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Алексей Навальный // скриншот Youtube

Политика

Иначе все закончится намного хуже: Навальный обратился к Лукашенко и предложил ему выход из кризиса
Global Look Press

Политика

СМИ выяснили, каким прозвищем Владимир Путин называет Валентину Матвиенко
Борис Кагарлицкий // скриншот Youtube

Политика

"Устраивает всех в окружении президента": политолог назвал "идеального" преемника Путина
Политика
Иначе все закончится намного хуже: Навальный обратился к Лукашенко и предложил ему выход из кризиса
СМИ выяснили, каким прозвищем Владимир Путин называет Валентину Матвиенко
"Устраивает всех в окружении президента": политолог назвал "идеального" преемника Путина
Кабаева, дочери: Валерий Соловей раскрыл сенсационные подробности личной жизни Владимира Путина
Общество
Что там по локдауну? Потапенко рассказал о схватке мэрии Москвы с Роспотребнадзором
Кураев о чихаческом старце: Иоанникий повторяет историю отца Сергия 
"Я избран в козлы отпущения!": доцент Соколов просит помощи в СИЗО "Кресты"
На фоне спора Кадырова и Жириновского: в ЛДПР отреагировали на слова Верховного муфтия РФ
Колумнисты
Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

«Родина» – форпост «плохих парней» в публичной РФ-политике. А г-н Сурков, любивший демонизировать себя в нулевые годы XXI века, уже давно выбыл из гонки «плохих». Для новейших времен он кажется слишком уж добрым, прилизанным, сошедшим с лубочной картинки ирреального прошлого

Сабурова Ольга

Сабурова
Ольга

журналист

По блату Сашу Будникову взяли в проект или нет, возможно, неизвестно даже ей самой. Но если судить по ее ошарашенному лицу при каждом развороте кресла, девочка не была уверена, что не уйдет несолоно хлебавши. Либо ей уже сейчас можно смело давать звание заслуженной артистки

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Входя в кадр, кумиры призывали россиян задраить все люки, закутаться в маски и перчатки и шарахаться друг от друга. А выходя, целовались-братались-тусили в режиме автобуса в час пик. Какие маски, вы о чем? Такая двуличность поражает

Культура и ТВ
Звезда "Иванько" Софья Лебедева: Натусик – копия гламурных блогеров из Instagram
Сергей Соседов: Угрозы "Первого канала" пахнут бандитизмом 
"Мы все заражены этим вирусом кино". Памяти Ирины Скобцевой
Умер Шон Коннери, легендарный "Джеймс Бонд"
Шоу-бизнес
"Пашешь сутками, и все равно низкие оценки": У Бузовой случилась истерика
"Боря говорит сам": Азиза рассказала о состоянии больного певца
Стало известно имя новой внучки Пугачевой
Облезлые или с лишним весом: Водонаева пожаловалась на отсутствие секс-символов

Здоровье
Раскрыта главная тайна кожного зуда
Работников супермаркетов признали суперраспространителями COVID-19
Врачи научились лечить аритмию сердца с помощью алкоголя
Гормонозаместительная терапия реально повышает риск рака груди
Туризм
Пандемия и терроризм в Египте: опасно ли сейчас лететь на Красное море?
Как бесплатно обменять билет "Аэрофлота" за 30 минут до вылета
Что ждет туристов в "ковидной" Турции в 2020 году: честный репортаж из Антальи
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Авто
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Новые правила оформления ОСАГО: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
"Собеседник" нашел "русских хакеров", которых ищут США
Фото: Global Look Press
Лауреат Нобелевки Лех Валенса оценил шансы Навального, Путина и Трампа на премию мира в 2021 году
Полина на конкурсе // фото в статье: соцсети
Кони, шоколад, недвижимость: Дочь "повара Путина" выстроила бизнес-империю
Фото: Global Look Press
Можно ли критиковать власть в России и что за это бывает: 5 примеров из реальной жизни
Владимир Путин с экс-супругой Людмилой // Фото: Global Look Press
Любимые женщины Путина – тайные и явные: мама, дочки, Кабаева и многие другие
Фото в статье: личный архив Дианы Арбениной
"Это их решение":
Диана Арбенина рассказала, почему ее дети не хотят петь на сцене
фото: личный архив Владислава Лаврика
Фестиваль духового искусства проходит в России, несмотря на пандемию
Лех Валенса // фото: Global Look Press
Лех Валенса:
История отношений России и Польши – это большая школа жизни
Фото: пресс-служба канала НТВ
Глеб Глинка:
Фильм "Доктор Лиза" – это попытка вернуть её к жизни
Global Look Press
Маша Распутина:
"Хватит заниматься ерундой, особенно в шоу-бизнесе!"
Global Look Press
Никас Сафронов врезал детям Цывиной: Прекратите порочить честь матери!
Эльман Пашаев // фото в статье: агентство «Москва»
Эльман Пашаев: В машине Ефремова было еще два человека!
Ирина Цывина с сыном Евгением // Фото: Global Look Press
От кого родила Цывина? Стало известно имя любовника вдовы Евстигнеева
Сергей Соседов // Фото: скриншот с YouTube
"Я тебе устрою!": Титомир угрожает Соседову расправой после скандала в шоу "Голос" 
Global Look Press
"Ни денег, ни работы": Ротару обрекла на нищету своего бывшего директора 
Итальянский журналист рассказал о теневой деятельности главы "МВД" ПНС
Фото в статье: соцсети
Трехэтажное Дно: городок под Псковом второй год подряд бьет рекорды по мату
Фото: соцсети
Месяц в полной изоляции: омский зооприют ищет хозяина для пса-робинзона
Фото в статье: соцсети
Прописали по матушке: жительница Екатеринбурга лишила себя отчества
Северный Речной вокзал // Фото: АГН "Москва"
Вокзал для двоих
^