Зеленский: Фейки о продаже фосфорных бомб Азербайджану – российская пропаганда

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление известного в России армянского режиссера Сарика Андреасяна, который ранее упрекнул Украину в продаже фосфорных бомб Азербайджану. Он заверил, что это российская пропаганда, к которой уже пора бы привыкнуть.

Ранее Анреасян написал в своем Instagram, что гордился дружбой с Зеленским, но после того как увидел «обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы», которые, по его мнению, Азербайджану продала Украина, разочаровался в нем. Режиссер заявил, что президентский пост из любого делает «гондонов»: «Все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом», — добавил он. Свой пост он закончил словами: «И раз уж такая история хотел бы сказать, что КРЫМ НАШ» (орфография и пунктуация сохранены).

В ответ от Зеленского последовал эмоциональный пост, в котором президент заверил, что «Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб», тем более туда где и без того ведутся боевые действия и где другие страны «хотят что-то "геополитически порешать"». Он также отметил, что понимает чувства Андреасяна, но считает, что это не повод поддаваться на подобные фейки: «Жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме», — написал он, добавив, что война уже много лет идет и на территории Украины.

По мнению украинского лидера, все подобные информационные «вбросы» о вине его страны в смертях армянского народа исходят от российской пропаганды: «Прежде чем говорить что-либо об Украине, нужно правдиво ответить на простой вопрос: кому выгодно врать о войнах и об Украине? — задается он риторическим вопросом. — Такие вбросы появляются уже не в первый раз. Сначала врали об Украине и войне на Донбассе. Тогда врали об Украине и войне в Сирии. Теперь это всплыло в контексте войны в Нагорном Карабахе. И всё делают одни и те же люди. Вы не понимаете зачем они это делают?»

Владимир Зеленский и Сарик Андреасян // Фото: Global Look Press

Зеленский жалеет, что человек, которому он «открыл дверь своего дома» и который хорошо его знает, смог поверить в подобную «пропаганду». Он удивлен, что Андреасян не задал этот вопрос ему лично, а сразу вынес его в публичное поле. Президент заверил, что Украина выступает категорически против любых конфликтов, а в самой стране и в Европе к подобной «пропаганде» уже привыкли и не обращают на неё внимание. Армении, по его мнению, стоит также ускорить формирование иммунитета против неё:

«Это как ковид — очень коварный враг, не знающий границ. Поэтому чаще мойте руки после контактов с известной пропагандой», — написал он, отметив, что для России война — «хлеб и кровь».

Закончил свой пост украинский лидер взаимным упреком из-за «двойных стандартов» Армении: «Всё-таки у меня есть для тебя, Сарик, один вопрос, который можно задать прямо сейчас. Вопрос непростой. Потому что это про ценности, человеческую нормальность, искренность. Где вы были, когда война пришла на Украину и когда погибли наши дети? Когда умерли граждане Украины армянского происхождения, и их не один и не два, а десятки! Что лично вы сказали тогда против агрессии? Все в порядке?»