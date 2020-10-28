Известный политолог раскрыл имя "второго после Путина" человека в России

Сложно сказать, насколько серьезно в экспертных кругах сегодня оценивают роль спикера Государственной Думы Вячеслава Володина в политической структуре страны. В последний раз о Вячеславе Викторовиче как о политике с серьезными амбициями говорили еще в первой половине текущего года после того, как он стал одним из первых, кто озвучил идею о предоставлении депутатам нижней палаты парламента право формировать и утверждать состав правительства страны.

Впрочем, уже тогда стало понятно, что дело в большей степени не в самой персоне Вячеслава Володина, а в месте, которое он занимает. По большому счету Володин предпринял попытку не просто повысить роль своей позиции в законодательной власти, он обозначил перспективы роста самого кресла спикера Государственной думы, которому, в случае принятия озвученных еще тогда инициатив, были бы предоставлены принципиально новые механизмы работы с основными структурными процессами во власти.

Впрочем, эта попытка перетянуть одеяло основных властных инструментов на сторону законодательного органа была расценена большинством политологов поверхностно, а вскоре, на фоне первых серьезных решений нового состава Кабмина, пандемии и возросшей в этих условиях роли мэра Москвы Собянина и прочих событий, о Володине и попытке его интервенции в исполнительную власть как-то подзабыли.

Вернуться к этой дискуссии обозревателям и политологом пришлось буквально недавно. Так, в последнее время в экспертной среде снова заговорили о кадровых перспективах председателя Государственной думы, и это, как считает российский политолог Марат Баширов, может свидетельствовать о том, что вес должности председателя нижней палаты действительно будет повышен.

«Дискуссия вокруг нового места работы для Володина может демонстрировать будущий вес кресла спикера Государственной думы. Человек, занимающий эту должность, а на данный момент это Володин, фактически станет вторым человеком в российской структуре власти после президента Путина. Госдума 2021 года будет отличаться от нынешнего законодательного органа новыми конституционными полномочиями в плане формирования состава Кабмина, реальными контрольными функциями и даже возможностью перевода центра законотворческого процесса из Белого дома непосредственно на Охотный ряд. Отсюда и разговоры о том, кому именно Владимир Путин решится доверить пост главы Госдумы в будущем», – пишет Баширов в своем авторском Telegram-канале.