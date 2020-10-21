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"Мишустин – ложная мишень": политолог о преемниках Путина

Общество
19:39, 21 октября 2020

"Мишустин – ложная мишень": политолог о преемниках Путина
Global Look Press
Global Look Press

Параметры будущего транзита власти остаются не до конца понятными для огромного числа экспертов и политологов. Впрочем, последние все еще не устали соревноваться в формировании версий транзита, которые, по их словам, выглядят наиболее очевидными и прогнозируемыми.

Так, одной из наиболее распространенных версий в последние месяцы стала та, согласно которой замену действующему президенту России Владимиру Путину Кремль видит в персоне назначенного только в начале 2020 года на пост главы правительства Михаиле Мишустине. Несмотря на то, что еще в январе многие назвали Михаила Владимировича «переходной» фигурой и «фискальным технократом», занявшим премьерское кресло под вполне обозначенные практические цели, в нем продолжают видеть человека, оптимально подходящего в том числе и на роль «преемника».

Между тем, как считает известный российский политолог Илья Гращенков, ситуация вокруг персоны нынешнего премьер-министра, несмотря на активизировавшуюся дискуссию вокруг него, как возможного «преемника», выглядит не столь однозначно.

«Разговоры о Мишустине, как о преемнике Путина, как мне кажется, являются ложной мишенью. Он на самом деле неплохо смотрелся в рамках Валдайского форума, особенно на фоне всеобщего мракобесия, где даже МИД планирует прекратить контакты с Западом. Не исключено, что именно по этой причине о нем заговорили именно как о преемнике. Дело в том, что подобный посыл – худшая рекомендация в высших эшелонах власти, поскольку дает весьма четкий сигнал о попытке покуситься на власть высшего лица в государстве», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.

Между тем, как отметил политолог, сам трансфер власти, как одна из наиболее обсуждаемых тем в отечественной политике, может задавать ложные цели, а самым простым его вариантом остается передача власти «от Путина к Путину» через «обнуление» президентских сроков, создание Союзного государства или формирование Госсовета.

«Самый простой, а также самый ожидаемый вариант транзита заключается в передаче власти от суперпрезидентской модели к коллективной. Именно по этой причине никаких преемников не может быть, но в случае острой необходимости может быть сформирован огромный список соответствующих фамилий, однако ключевого значения они иметь не будут, поскольку исторический маховик запустит совершенно другие процессы. Если же будет второй вариант, то у Мишустина будет возможность принять участие в битве за пост «президента нового типа», но это уже совсем другая история», – подчеркивает эксперт.

Теги: #Путин #Мишустин

Рубрика: Общество

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