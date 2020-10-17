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Часы Кремля остановились: политолог Марат Баширов указал на тревожный знак

Общество
18:13, 17 октября 2020

Часы Кремля остановились: политолог Марат Баширов указал на тревожный знак
Global Look Press
Global Look Press

Московский Кремль – символ власти в стране и неугасающий исторический след некогда великой империи. Именно с Кремлем связано большинство ключевых исторических «поворотов» на всех этапах развития сначала Советского Союза, а потом и России. Разумеется, что и внимание к этому объекту всегда повышенное, а о его башнях и вовсе говорят как об основных центрах силы в стране. Впрочем, не так давно на одной из башен Кремля обнаружили «тревожный» знак.

Известный российский политолог Марат Баширов опубликовал в своем авторском Telegram-канале «Политджойстик» довольно странное фото. На снимке запечатлена Спасская башня Кремля – та самая, на которой размещены знаменитые куранты. К слову, сами часы на башне в момент съемки стоят и показывают ровно полночь, в то время как по словам автора снимка реальное время съемки – 17 часов 45 минут по московскому времени. Этот «знак» Баширов счел тревожным.

«А вот это тревожит. Время 17:45 по Москве, а на часах башни Кремля 00:00», – гласит подпись эксперта в публикации.

Независимо от того, по какой именно причине часы Кремля остановились, можно не сомневаться, что сторонники разного рода конспирологических теорий непременно найдут этому факту массу интересных и увлекательных объяснений.

Тем более, что сама фраза «часы Кремля остановились» легко укладывается в канву многочисленных заявлений политологов и экспертов из других областей, которые наперебой транслируют в массы самые мрачные прогнозы, связанные как раз с высшими эшелонами российской власти. А последние, к слову, всегда ассоциировались именно с Кремлем и его башнями.

Рубрика: Общество

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