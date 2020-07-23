Вика Цыганова объяснила слова о желании стать губернатором Хабаровского края

В интервью Sobesednik.ru певица рассказала о своих политических амбициях и раскритиковала внутреннюю политику Путина.

В интернете гуляет новость, что певица Вика Цыганова хочет баллотироваться на пост губернатора Хабаровского края, где она родилась. «Если господь так решит, скорее всего, буду участвовать», – цитирует ее слова Telegram-канал «Подъем». Сама певица возмущена этим сообщением.

– Все это вырвано из контекста моего интервью, видимо, люди решили хайпануть, – в беседе с корреспондентом Sobesednik.ru Вика Цыганова опровергла желание быть губернатором. – Для меня самой эта новость стала, как гром среди ясного неба. Никакой политикой я не собираюсь заниматься! Ну, завтра напишут, что я хочу быть президентом, давайте это будем обсуждать.

Моя личная жизнь никак не защищена, – сетует артистка. – Я нахожусь на отдыхе в Сочи – и узнаю тут о себе такое! Да, помогаю своему родному краю – организовываю выставки, делаю концерты, пытаемся там создать духовные памятники, занимаемся созиданием.

– Виктория, но если бы исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев позвал вас помочь, вы бы откликнулись?

– Я всю жизнь работаю для Родины!

Послушайте, я сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе. У меня нет работы, нет концертов, сижу в своей лодочке, на которой когда-то совершила кругосветку, думаю, осмысляю какие-то моменты своей жизни.

Пытаюсь начать что-то писать, может, это пригодится для моей малой Родины. Но я свободная. Для меня только господь Бог указ! У меня есть понимание, что жизнь на этом свете не заканчивается, есть жизнь вечная – вот о ней стараюсь думать. У каждого будет свой суд!

– Вы же в своё время были кандидатом в депутаты в Госдуму от партии «Единая Россия»?

– Да, меня туда «Единая Россия» направляла. Но я беспартийная. Вообще, мне кажется, что чиновники не должны быть партийными. Это всегда плохо сказывается на ситуации. Неважно, ЛДПР это или «Единая Россия». Мое убеждение: они должны слушать Родину, а для этого не обязательно быть в партии.

– Если не ошибаюсь, в 2018 году вы были еще доверенным лицом Путина?

– Не ошибаетесь. Потому что я поддерживаю его политику. Внешнюю.

Если говорить о внутренней политике, то я не всегда согласна с поведением правительства. Считаю, что чиновники должны больше любить и слышать народ. Глас народа – глас божий! Многие вещи должны быть национализированы, политику нужно направлять в сторону социальных решений.

Тот же Дальний Восток – это кладезь богатств. Слишком велик соблазн! Там всегда будет борьба между вертикалью власти и теми людьми, которые там находятся. Законы должны быть в сторону людей, которые живут и работают на Дальнем Востоке в сложнейших условиях. Считаю, что у Хабаровского края должен быть определенный, свой статус. Только одно пожелание – чтобы мою малую Родину миновала чаша революции.

– Кстати, а как вы думаете, почему люди в Хабаровском крае выходят на митинги? Из-за денег или от любви к бывшему губернатору Сергею Фургалу?

– Я сама дальневосточница и понимаю, что меня нельзя купить. Свобода и чувство справедливости – это то, что отличает именно мой край, моих земляков от всех остальных людей. Не скажу, что кто-то хуже или лучше, но мужество и внутреннее чувство правды всегда были в сердцах людей, которые осваивали Дальний Восток и держали эти восточные рубежи.

Наверное, живущие в Хабаровском крае любили этого губернатора. А еще они хотят, чтобы власть обратила на них внимание, поэтому и проявляют свою гражданскую позицию. И пока держатся безо всякой поддержки федеральных каналов. Понятное дело, что власть никогда не будет это показывать, на то она власть, чтобы быть жесткой и держать всех в кулаке.

– На федеральных каналах и вас давно не показывают…

– Там выступают те люди, которые находятся в шоу-бизнесе. Я же самодостаточный боец, который добывает свою добычу сама, не сидя у кормушки «Первого канала».

Выпустила на своем канале в YouTobe альбом песен о войне, русские народные песни. Делюсь со своими поклонниками в интернете. У меня все хорошо.