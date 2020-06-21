Нарышкин прервал интервью с "Би-Би-Си" после повторного вопроса про Солсбери

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин дал интервью «Би-би-си». «Новые известия» отмечают, что съемочная группа западного телеканала была приглашена в штаб-квартиру СВР.

Интервью длилось всего лишь четыре минуты. Нарышкин сетовал на замалчивание роли России во Второй мировой войне и сожалел о недопонимании между государствами. В частности, он заявлял, что некоторые ошибочно полагают, будто управлять всеми странами в мире можно из одного города — Вашингтона.

Также Нарышкин повторил, что Россия не согласна с утверждением оппонентов о том, что спецслужбы РФ имеют отношение к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 году. «У нас нет доверия к словам официальных лиц британского правительства. [Выражение] "highly likely" нас не убеждает ни в чем», — заявил политик. Когда ведущий вновь попробовал заговорить на эту тему, Нарышкин попросил завершить интервью, поскольку у него не осталось времени.