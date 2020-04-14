Госдума разрешила части региональных чиновников заниматься бизнесом

Госдумой в третьем чтении был принят законопроект, вносящий поправки в антикоррупционное законодательство. Теперь заместители государственных служащих в регионах и чиновники, которые занимают свои должности на непостоянной основе смогут законно заниматься бизнесом.

В эту категорию, как сообщает Znak.com, попадают в частности первый зам и другие заместители губернаторов, председатели парламентов субъектов Федерации, их заместители, а также главы конституционных судов регионов и руководители избирательных комитетов.

Законопроект в Госдуму внесли депутат от «Единой России» Василий Пискарев и Андрей Исаев. Оба они входят в состав комиссию ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а Пискарев также является главой комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.