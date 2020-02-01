Косачев назвал выход Великобритании из ЕС ударом по "европейской мечте"

Великобритания вышла из состава Евросоюза после затянувшегося на три с половиной года процесса.

Brexit состоялся ровно в 23:00 31 января по Гринвичу (02:00 1 февраля по московскому), пишет «Интерфакс».

Страна лишилась членства в Европарламенте и Еврокомиссии, однако еще 11 месяцев Великобритания будет подчиняться большинству правил и законов ЕС. На время переходного периода она останется в европейском таможенном союзе и едином рынке ЕС. Окончательное отделение произойдет 31 декабря.

Референдум по выходу Лондона из Евросоюза состоялся в июне 2016 года. На нем почти 52% жителей страны проголосовали за Brexit, 48% выразили желание остаться в составе ЕС.

Экс-премьер Великобритании Тереза Мэй выразила удовлетворение в связи с тем, что властям удалось реализовать обещанное. «Спустя более чем три года мы можем, наконец, сказать, что мы реализовали итоги референдума 2016 года и смогли выполнить обещанное британским подданным», – написала она в своем Twitter.

Тони Блэр, занимавший пост премьера Великобритании с 1997 по 2007 год, заявил, что глубоко сожалеет о Brexit, однако считает, что теперь нужно попытаться извлечь из него максимальную выгоду.

Власти Шотландии, жители которой выступали преимущественно против выхода из ЕС, также высказали недовольство в связи с Brexit. «Шотландия, может, и расположена на краю Европы, но мы всегда были, и хотим оставаться, в самом ее сердце», – подчеркнула первый министр Шотландии Никола Стерджен в письме, адресованном властям ЕС.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин отметил, что большинство жителей страны воспринимают Brexit как избавление от сдерживающих развитие пут Евросоюза, передает «РИА Новости». Вместе с тем российский дипломат указал на то, что, несмотря на некий подъем, который произойдет вскоре после выхода из ЕС, в дальнейшем, по прогнозам экспертов, британскую экономику ожидает определенная стагнация.

По словам главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, выход Лондона из ЕС разрушает «европейскую мечту» и представления о «мягкой силе» ЕС. Сенатор заявил, что «вечно дотационные постсоциалистические государства пока и думать не думают о выходе из комфортного союза», однако прецедент создан. Косачев также указал на то, что, помимо психологического эффекта, ЕС понесет в результате Brexit прямые потери, лишившись 66 миллионов жителей и 15% общего ВВП.