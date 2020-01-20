Следующую акцию против поправок в Конституцию проведут на марше памяти Немцова

Оркомитет «Марша Немцова» решил провести 29 февраля в Москве шествие против несменяемости власти и изменения Конституции. Об этом в Facebook сообщил оппозиционный политик Илья Яшин.

По его словам, в оркомитет «Марша Немцова», который ежегодно проводится в Москве в память об убитом в 2015 году Борисе Немцове, вошли представители движения «Солидарность», Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, «Яблока», ПАРНАСа, Либертарианской партии, Партии перемен и правозащитной организации «Мемориал».

«Решено подать заявку на шествие 29 февраля. Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь», — написал Яшин, добавив, что для борьбы против внесения поправок в Основной закон России нужна «крупная и по-настоящему массовая акция».

Напомним, что первые выступления против предложенных Владимиром Путиным изменений в Конституцию прошли в Москве в выходные 18–19 января. Так, в субботу мундеп и журналист Илья Азар провел у администрации президента одиночные пикеты, а в воскресенье против поправок в Основной закон должны были выступить участники антифашистского шествия в столице, однако правоохранители запретили использовать такие лозунги во время акции.