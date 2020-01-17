Навальный назвал "разводкой" призывы выйти на акции в защиту Конституции

Мундепы Илья Азар и Юлия Галямина призвали москвичей выйти на пикет и акцию против поправок в Конституцию.

На своей странице в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар заявил, что своим предложением изменить Основной закон государства Владимир Путин «совершил конституционный переворот, с помощью которого окончательно узурпирует власть». По мнению Азара, нельзя ждать, пока лидеры российской оппозиции сформулируют какую-то стратегию действий. Он предложил москвичам и всем неравнодушным выйти на одиночные пикеты против поправок в Конституцию уже в субботу, 18 января.

В свою очередь, Юлия Галямина призвала протестующих против предложений Путина присоединиться к шествию в Москве в воскресенье, 19 января. Марш согласован с властями столицы, он проводится ежегодно как акция памяти убитых в 2009 году неонацистами Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

«Радио Свобода» сообщает, что, по словам Галяминой, новые лозунги уже были согласованы с организаторами. Однако запись в Facebook, на которую ссылается СМИ, недоступна. В то же время в новом анонсе на своей странице в соцсети Галямина заявляет: «Сейчас такой момент, что надо отбросить идеологические разногласия и прийти, даже если вам неблизка идеология официальных организаторов».

«В воскресенье, 19 января, в 14:00 мы, независимые депутаты, выходим сами и призываем всех выйти на Марш! Марш, который изначально планировался как марш против дискриминации и репрессий, соберет тех, кто выступает против госпереворота. Потому что предложенные изменения нашей Конституции — дискриминация всей страны и репрессия против всех нас», — написала мундеп у себя в Facebook.

Однако оппозиционер Алексей Навальный не поддержал идею защищать Конституцию России. Сам документ он охарактеризовал как «омерзительный» и назвал все посвященные этому акции «разводкой».

«В ней заложен механизм узурпации власти. По этой Конституции у нас все отняли — от выборов до пенсий — и дальше хотят отнимать. Не надо ее защищать», — заявил политик в Twitter, предложив вместо этого бороться и «умно голосовать» против Путина и «его группы, незаконно удерживающих власть».