11 человек задержаны на антифашистском марше в Москве

В Москве прошли антифашистское шествие и акция памяти по убитым адвокату Станиславу Маркелову и журналистке Анастасии Бабуровой, сообщает «МБХ медиа».

Еще перед акцией полицейские задержали мужчину с плакатом «Путин, уходи». Кроме того, во время самого шествия были задержаны шесть человек из ЛГБТ-колонны, которые были доставлены в ОВД «Арбатское». Позже по неизвестным причинам задержали еще четверых.

«ОВД-инфо» пишет, что среди задержанных числятся пятеро несовершеннолетних. На одного из доставленных в ОВД планируют оформить протокол о неисполнении требования полицейского за отказ встать с асфальта и проследовать в отдел для разбирательства.

Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина также приняла участие в шествии. У себя в Facebook она назвала мероприятие началом кампании против госпереворота, подразумевая под этим предложения президента РФ Владимира Путина по внесению изменений в Конституцию РФ, передает RTVi.

Ранее она призывала выйти на шествие всех, кто выступает против поправок в Основной закон, однако после этого в ее дом пришли полицейские с предостережением о недопустимости проведения несогласованной акции.

В Twitter «Белого счетчика» сообщается, что на 14:30 в акции приняли участие порядка 1,33 тысячи человек.