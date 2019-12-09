В ЦИК полагают, что за нарушения на выборах ответственны региональные власти

По данным, внесенным в систему ГАС «Выборы», за последние два года подтвердилось лишь 6,27% обращений о нарушениях на выборах, при этом всего жалоб поступило более четырех тысяч, сообщает «КоммерсантЪ».

При этом в ЦИК РФ полагают, что нарушения чаще всего связаны не с уровнем подготовки членов комиссий, которую контролирует глава ведомства Элла Памфилова, а с «невозможностью реализовать [компетенции] из-за давления со стороны местных властей». «Анализ обращений позволяет говорить о том, что с недостаточным уровнем профессиональных знаний членов комиссий связано минимальное количество нарушений», — говорится в материалах центризбиркома.

Отмечается, что Памфилова на встрече с председателями региональных избиркомов призвала коллег избавиться от влияния политтехнологов и местных властей выборы выборы в регионах.

При этом глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев полагает, что жалоб мало из-за отношения избирателей, которые, по его мнению, не видят в них смысла. Он также подчеркнул, что «сам ЦИК никаких серьезных проверок не проводит», а от КПРФ «требуют доказательства нарушений как в суде».

«Реального количества жалоб не знает никто, это связано с тем, что эту статистику умышленно не заносят в ГАС "Выборы"», — отмечает сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. По его данным, жалобы «переправляются к тем, на кого жалуются, а оттуда поступают ответы, что информация не подтвердилась».

При этом, по мнению Мельконьянца, уровень подготовки членов комиссии может и негативно влиять на законность выборов, так как хорошо подготовленные кадры могут влиять на процесс нерегистрации «неугодных кандидатов» по формальным и надуманным основаниям.