Киев указал на важность подписания газового соглашения с Москвой для всей Европы

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией как крайне сложные.

«С Россией у нас сложная очень ситуация», – цитирует ТАСС заявление украинского лидера, сделанное им на совместном брифинге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине.

Президент Украины отметил, что, «если честно», диалог с Москвой будет начат на встрече «нормандской чертверки», которая должна пройти в Париже 9 декабря.

Говоря о беседе с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся накануне, Зеленский подчеркнул, что Киеву необходимо в ближайшие сроки договориться с Москвой о подписании нового долгосрочного газового соглашения. «Для нас это является приоритетом. Это необходимо и для энергобезопасности всей Европы», – отметил глава государства.