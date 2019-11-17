Александр Лукашенко заявил о планах баллотироваться на шестой президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2020 году.

Об этом он заявил после того, как проголосовал на проходящих сегодня, 17 ноября, досрочных выборах в парламент страны, передает «Интерфакс».

Президент заверил, что не будет держаться «посиневшими пальцами за кресло».

«Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии 25 лет, с июля 1994 года. В случае избрания ему предстоит шестой срок на этой должности.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Минск собиратся внести изменения в договор о совместной с Россией охране границ при его продлении.