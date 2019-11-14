В Белоруссии раскритиковали российских пограничников

Власти Белоруссии собираются внести изменения в договор с Москвой от 1995 года о взаимных усилиях по охране границы.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на госсекретаря белорусского Совета безопасности Станислава Зася. Чиновник отметил, что открытость совместной границы имеет для Минска как негативные, так и позитивные стороны. К минусам он отнес незаконных мигрантов из России, наркотрафик, а также потерю привлекательности Белоруссии на транзитной страны из-за дополнительных пунктов контроля, на которых «заворачиваются граждане и грузы». При этом Зась подчеркнул, что Минск не планирует выходить из договора об охране границы.

Госсекретарь указал на то, что президент страны Александр Лукашенко потребовал внести изменения в договор о совместной с Россией охране границ при его продлении.

Как поясняет пресс-служба главы Беларуси, Лукашенко поручил «проанализировать» взаимодействие пограничных ведомств двух стран. По его словам, белорусские пограничники работают «в разы эффективнее» российских.

Лукашенко возмутился тем, что транспорт, тщательно проверенный пограничниками под Брестом, затем проверяется еще и в России. Он подчеркнул, что Минск на 100% выполняет свои обязательства. Белорусский лидер назвал ситуацию полным абсурдом, и отметил, что действия российской стороны не дают никакого эффекта. «Поэтому, если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ», – приводит пресс-служба слова Лукашенко.