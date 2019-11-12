Назарбаев готов провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, о возможной встрече лидеров Украины и России на «нейтральной площадке», отметив, что президент Украины Владимир Зеленский уже дал свое согласие, передает РИА Новости.

По словам Назарбаева, с президентом РФ Владимиром Путиным он также говорил «буквально вчера», обсуждая пути решения «проблемы» с конфликтом на Донбассе. «Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — выразил свое мнение экс-глава государства.

При этом накануне агентство «БелТА» передавало слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который, выступая на саммите СНГ в Ашхабаде, также предположил, что во встрече лидеров двух стран «тут» не было бы ничего плохого. «У него [Зеленского] бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит». Лукашенко также отметил, что Украине не стоило выходить из СНГ.

Ранее Владимир Зеленский не раз заявлял, что для имплементирования «формулы Штайнмайера» в законодательство он считает необходимой встречу с Путиным в рамках саммита «нормандской четверки» после разведения сил на востоке Украины.