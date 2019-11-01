Зеленский подтвердил, что развод войск в Петровском запланирован на 4 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение войск в Петровском запланировано на 4 ноября, передает «КоммерсантЪ». Ранее об этом заявляли представители ДНР.

«Мы, со своей стороны, начали разведение в Катериновке [село вблизи города Золотое Луганской области]. Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели — должно быть семь дней тишины,— то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском», — сообщил Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее глава государства на открытии инвестиционного форума в Мариуполе заявил о начале развода войск в Золотом, информация о проведении которого появилась 29 октября.

«2 ноября начинается реализация плана-графика, а 4 ноября — непосредственно сам процесс устранения нарушений», — приводит «КоммерсантЪ» слова постпреда ДНР в Минской контактной группе Наталья Никонорова.

Ранее президент Украины отмечал, что «формула Штайнмайера» будет имплементирована в законодательство не раньше встречи «нормандской четверки» и разведения сил в Донбассе. Эти слова подтвердил в своем твиттере и глава МИДа Украины Вадим Пристайко, назвав развод войск «последним шагом к тому, чтобы провести нормандский саммит в ноябре».

Отметим, что с такой политикой внутри страны многие не согласны. Так депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко полагает, что «разведение войск больше напоминает то, что разводят Украину». Он отмечает, что причины, по которым Зеленский «возлагает большие надежды» на встречу «нормандского формата», ему не ясны: «Мы не видим отвода войск со стороны России и сепаратистов. Фактически это односторонний отвод войск Украиной, и это потеря нами контроля над нашими же территориями».