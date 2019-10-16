"Формула Штайнмайера" будет принята только после встречи лидеров четырех стран

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «формула Штайнмайера» будет имплементирована в законодательство не раньше встречи «нормандской четверки» и разведения сил в Донбассе.

По его словам, обмен пленными с Россией был первым необходимым шагом. Чтобы передать новый закон на обсуждение Верховной раде, нужно также добиться прекращения огня в районе соприкосновения сил Украины и непризнанных ДНР и ЛНР, сообщает РБК.

Он сообщил, что до разведения сил в районе должно пройти семь дней тишины. Только после этого он будет готов к разведению при условии, что к этому будет готова «не только наша сторона».

Также он считает, что имплементации закона должна предшествовать встреча в формате «нормандской четверки».

«Если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, и если все стороны и российская сторона хотят прекратить эту страшную трагедию и эту войну. Если мы про это договоримся, мы будем говорить про имплементацию формулы Штайнмайера в закон про особый статус», — сказал Зеленский.