Бывшего президента Киргизии обвинили в попытке госпереворота

Председатель Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что решение о штурме дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева было связано с намерениями последнего осуществить госпереворот. В МВД заявили, что сторонники Атамбаева планировали грабежи и мародерства, передает «Интерфакс».

Напомним, задержание Атамбаева проходило 7 и 8 августа. По словам Опумбаева, во время всех мероприятий пострадали 170 человек, из которых — 79 сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено 8 уголовных дел по статьям о массовых беспорядках, убийстве, захвате заложников, попытках убийства и хулиганстве.

На данный момент Атамбаев задержан до 26 августа. Ему инкриминируют несколько уголовных дел коррупционного характера. В том числе освобождение чеченского криминального авторитета Азиза Батукаева.

24 июля Атамбаев вместе со своими сторонниками прилетал в Москву, минуя бишкекский аэропорт.