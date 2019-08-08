Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов», – цитирует ТАСС представителя штаба экс-главы государства. Сообщается, что также с территории резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш вывезены его соратники, в том числе бывший глава президентского аппарата Фарид Ниязов.

Спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии длилась около суток. Вечером 7 августа в селе Кой-Таш Чуйской области спецназ предпринял попытку силового захвата, однако сторонники экс-президента отбили атаку и взяли в заложники шестерых бойцов. В результате столкновений один спецназовец погиб, еще 52 человека получили ранения. Вторая попытка штурма была совершена при участии нескольких тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа.

В конце июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности, которой он обладал как бывший президент. Экс-главу государства заподозрили в незаконном обогащении, завладении землей и в коррупции, а также в причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Сам Атамбаев все обвинения отвергал, называя их политически мотивированными.

Ранее экс-президент Алмазбек Атамбаев признался, что стрелял по атаковавшим его резиденцию бойцам спецназа.