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Бывший президент Киргизии вылетел в Москву, минуя бишкекский аэропорт

Политика
13:33, 24 июля 2019

24 июля бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев покинул страну и направился на самолёте в Москву.

Как сообщает «Радио Свобода», политик решил не пользоваться международным аэропортом Манас в пригороде Бишкека, поскольку опасается, что там его могут задержать. Вылет был организован с российской авиабазы в Канте недалеко от Бишкека.

Вместе с Атамбаевым в Москву направились его соратники по Социал-демократической партии.

Атамбаев заявил, что планирует вернутся в Киргизию в четверг вечером.

В конце июня Верховный совет Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента, чем снял с него неприкосновенность. После этого бывший глава Киргизии трижды получал вызовы на допрос от следователей МВД. Его обвиняют в незаконном приобретении участка в пригороде Бишкека и свобождении из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Сам Атамбаев обвинения отрицает и считает их политически мотивированными.

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