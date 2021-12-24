Наказания за реабилитацию нацизма, за протоиерейские изнасилования и за неудаление контента о Навальном: новости к полуночи 24 декабря

В Москве 19-летнего студента приговорили к 4 годам лишения свободы по статье о реабилитации нацизма. Пьяный молодой человек помочился на стенд с плакатом о ветеране ВОВ в столичном районе Измайлово. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном, но прокурор просил для него 5 лет заключения.

Муниципальный депутат округа Измайлово Антон Медведев в эфире «Эха Москвы» заявил, что наказание студента стало показательным для общественности:

«Решение суда сделано показательно, чтобы другим людям неповадно было заниматься такими вещами. Решение очень жёсткое, очень суровое, ну, наверное, если не будет таких приговоров, то и этот беспредел, который происходит со стороны молодых людей для простого хайпа, он не остановится»

Центр «Насилию.нет» (признан Минюстом НКО-иноагентом) объявил, что в новогодние праздники их горячая линия по экстренному размещению пострадавших от домашнего насилия в Москве будет работать круглосуточно по номеру +7 (999) 916-3000.

«В праздничные дни, к сожалению, количество обращений увеличивается. В это время женщине нужна реальная возможность физически укрыться от опасности. Ее дом перестает быть надёжной крепостью – угроза исходит от близкого человека»

, – объясняют в центре причины перехода на режим 24/7. Обратившихся женщин, чьему здоровью и жизни угрожает опасность, заселят в отель Москвы на срок до трех недель, чтобы продумать дальнейший план действий.

В Вологде городской суд отменил постановление регионального СКР о прекращении уголовного дела о смерти активиста Сергея Пахолкова в отделении полиции. 26 августа Пахолков участвовал в акции против застройки зелёной территории детским садом. Во время задержания упал и ударился головой о колесо служебного авто. 27 августа он скончался в отделе полиции, пишет «7х7».

В Москве суд приговорил Meta и Google к миллиардным штрафам за неудаление запрещённого контента.