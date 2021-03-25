«У кого на что хватит фантазии». Экс-генерал ФСБ рассказал, как силовики гуляют на День чекиста

Накануне 20 декабря Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником.

Обращение длилось 5 минут, по продолжительности его можно было сравнить с предновогодними речами президента. Путин отдельно обратился к некоторым службам - по противодействию терроризму, коррупции и экстремизму. А также поздравил сотрудников внешней разведки и ФСО.

Вечером в понедельник Первый канал покажет традиционный концерт ко Дню работников органов государственной безопасности, который в доковидные времена посещал президент Путин. О том, как в ФСБ отмечают главный профессиональный праздник, в интервью NEWS.ru расказал генерал-майор в отставке Александр Михайлов.

- Как правило, 20 декабря присваиваются звания высшим офицерам. Перед этим, 17–18 декабря появляется указ президента о присвоении генеральских званий, если их есть кому присваивать. А также медалей за выслугу лет. В ведомствах отмечают праздник по-разному, всё зависит от фантазии. У нас всё в высшей степени пристойно: поздравили личный состав, вручили медали, — рассказал Михайлов журналистам.

По словам генерала, праздник в новой России, по сути, начали отмечать только после 1996 года благодаря Михаилу Барсукову, который возглавлял ФСБ во время правления Бориса Ельцина. «До этого праздник был полуподпольным, его не было в календаре», - вспоминает Михайлов.

В последние годы День работников органов государственной безопасности стали отмечать, фактически, как один из государственных праздников.