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В Берлине поддержали «Мемориал»*, омикрон захватывает Лондон, «товарищ майор» в соцсетях Сафронова. Главное к 14 декабря

Через 48 часов омикрон станет доминирующим штаммом в Лондоне, неизвестные заходят в Instagram Сафронова. Главное к утру вторника

Фото: Global Look Press

Митинг в поддержку "Мемориала" в Берлине

Митинг в поддержку «Мемориала»* прошел в Берлине накануне вечером. Его организаторами выступили немецкое отделение «Мемориала», Amnesty International* и ПЕН-центр, передает Deutsche Welle. Протестующие высказывались в поддержку правозащитной организации на русском, немецком и английском, заявляя о необходимости продолжить работу «Мемориала» в России на фоне попыток Генпрокуратуры закрыть организацию.

«Они не только работали с историческими документами, они вели списки как жертв ГУЛАГа, так и палачей… Они собрали огромный архив и библиотеку. Открыли пласт информации про судьбу остарбайтеров. Мы очень благодарны им за это. «Мемориал» помог нам, немцам, лучше понять свою историю», — говорит член ПЕН-центра в Германии Кристоф Линкс.

Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции, в которой изменение климата предлагается рассматривать в качестве угрозы международной безопасности. Проект не поддержали три страны из 15, однако Китай воздержался, а Индия правом вето не обладает. Документ был разработан Ирландией и Нигером, его соавторами выступили 113 стран.

«Мы видим антидемократичную попытку проигнорировать мнение тех 80 членов ООН, которые не поддержали текст, навязать им позицию климатических активистов. Это на деле привело бы к глубочайшему расколу, откату назад в деле борьбы с изменениями климата», — пояснил ТАСС постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Главной темой беседы стала ситуация вокруг эскалации конфликта на границе с Украиной. Джонсон выразил озабоченность на этот счет и предупредил о последствиях любых «дестабилизирующих действий» со стороны России. В свою очередь, Путин в очередной раз призвал дать ему гарантии нерасширения НАТО на восток и обвинил Киев в нарушении Минских соглашений и «дискриминации русскоязычного населения» на Донбассе.

Тем временем в Киеве запланированы массовые гражданские учения на случай нападения с воздуха. Через «пару недель» в городе начнут включать сирены воздушной тревоги, чтобы граждане понимали алгоритм действия в таких ситуациях. Пока системы тестируют без звука.

Невеста обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова заметила, что её сторис в Instagram просматривают с аккаунта жениха. Ксения Миронова рассказала «Медиазоне»*, что никто из родственников доступ к аккаунту не восстанавливал, а адвокатам ничего не известно ни о каких следственных действиях подобного рода. Девушка предполагает, что в аккаунт Сафронова заходит «товарищ майор», однако адвокат журналиста Дмитрий Катчев не представляет, зачем следствию нужно изучать сторис его невесты с личного аккаунта журналиста, учитывая, что все хорошо осведомлены о невозможности для него самого зайти в Instagram.

В Великобритании крайне быстро распространяется омикрон-штамм коронавируса. Только за последние сутки его выявили у 1 576 человек, а за всё время — у 4 713 жителей. При этом накануне стало известно о первом летальном исходе болезни.

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид сообщил, что на омикрон уже приходится порядка 20% всех случаев заражения ковидом в сутки. В Лондоне показатель достигает 44%. По оценкам властей, в ближайшие 48 часов он станет доминирующим в столице штаммом ковида.

В Перми тем временем открыли при клинической больнице №4 обсерватор для пациентов с омикроном. Он в рассчитан на 40 человек, сообщили в региональном Минздраве. В России на вчерашний день выявлено лишь 16 случаев омикрона у людей, вернувшихся из ЮАР.

«Ведомости» сообщили, что с 1 января 2022 года на 10% вырастет цена на корпоративную подписку на облачные сервисы Microsoft. В компании заверили, что клиентов-физлиц это не коснётся.

*Amnesty International, «Медиазона» и «Мемориал» объявлены в России «иностранными агентами».

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