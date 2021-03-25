Устроившего стрельбу в московском МФЦ экс-военного отправили в СИЗО на два месяца

Суд арестовал бывшего военнослужащего Сергея Глазова, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы и убил двоих человек из-за нежелания надевать маску, сообщили в Пресненском районном суде.

«Постановлением Пресненского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глазова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, сроком до 7 февраля 2022 года», – сообщение суда передает ТАСС.

Глазова обвиняют в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.