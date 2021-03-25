У охранника МФЦ «Рязанский», который заслонил собой людей, не было оружия

У сотрудников охраны многофункционального центра «Рязанский» в Москве, где вооруженный мужчина убил двух человек, по договору не должно было быть оружия. Об этом говорится в госконтракте, который «Собеседник» обнаружил на портале госзакупок.

«Наличие оружия у сотрудников охраны: Нет», - сказано в документе.

Подрядчиком, охранявшим МФЦ на Новокузьминской улице, является ЧОП «Русич». В 2020 году его выручка достигла 248 млн руб., чистая прибыль - около 4,5 млн руб. Компания охраняет и другие столичные многофункциональные центры, в том числе в районах Зябликово, Нагорный и Нагатино-Садовники, Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Восточный, Крюково, Матушкино, Савёлки, Силино и других.

Договор на охрану помещений действует до конца 2022 года, его цена составляет 45 млн руб.

У охраников в МФЦ должны быть средства радиосвязи, дистанционный брелок для вызова мобильных нарядов полиции. В соответствии с контрактом, охранники должны быть в специальной форменной одежде или деловом костюме.

На каждом посту охраны должны находиться сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, исправный электрический фонарь и ручной металлодетектор.

«При оказании охранных услуг физическая сила, огнестрельное оружие и специальные средства могут применяться только в случаях и порядке, предусмотренных актом», - сказано в документе.

При этом частный охранник «обязан вежливо обращаться с посетителями и знать общую информацию о порядке работы охраняемого объекта».