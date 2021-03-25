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У охранника МФЦ «Рязанский», который заслонил собой людей, не было оружия

"Собеседник" изучил документы сотрудника ЧОПа, погибшего от рук стрелка

Фото: АГН "Москва"

У сотрудников охраны многофункционального центра «Рязанский» в Москве, где вооруженный мужчина убил двух человек, по договору не должно было быть оружия. Об этом говорится в госконтракте, который «Собеседник» обнаружил на портале госзакупок. 

«Наличие оружия у сотрудников охраны: Нет», - сказано в документе.

Подрядчиком, охранявшим МФЦ на Новокузьминской улице, является ЧОП «Русич». В 2020 году его выручка достигла 248 млн руб., чистая прибыль - около 4,5 млн руб. Компания охраняет и другие столичные многофункциональные центры, в том числе в районах Зябликово, Нагорный и Нагатино-Садовники, Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Восточный, Крюково, Матушкино, Савёлки, Силино и других. 

Договор на охрану помещений действует до конца 2022 года, его цена составляет 45 млн руб. 

У охраников в МФЦ должны быть средства радиосвязи, дистанционный брелок для вызова мобильных нарядов полиции. В соответствии с контрактом, охранники должны быть в специальной форменной одежде или деловом костюме. 

На каждом посту охраны должны находиться сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, исправный электрический фонарь и ручной металлодетектор.

«При оказании охранных услуг физическая сила, огнестрельное оружие и специальные средства могут применяться только в случаях и порядке, предусмотренных актом», - сказано в документе. 

При этом частный охранник «обязан вежливо обращаться с посетителями и знать общую информацию о порядке работы охраняемого объекта».

Фото: "Собеседник"
Условия оказания услуг

Общая продолжительность пребывания частного охранника на посту охраны при суточном графике дежурства – от 18 до 20 часов, а при односменном (8-часовом) графике дежурства – от 6 до 7 часов. Во время несения службы им запрещено курить, есть (на рабочем месте) и спать.

У самого охранника нет служебной собаки и личного оружия, но оно есть у сотрудников мобильной группы. 

Cтрельба в многофункциональном центре «Рязанский» произошла днем во вторник. В результате погибли два человека, в том числе охранник, еще трое пострадали, среди них десятилетний ребенок. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, погибший сотрудник охраны в МФЦ района Рязанский Алексей Рузлев «повел себя геройски - в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей». 

СК возбудил уголовное дело по пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). 

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении Глазова меры пресечения в виде заключения под стражу.

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