Ещё один погибший рабочий найден на шахте «Листвяжная»
Спасателям предстоит найти ещё одного шахтёра
Горноспасатели подняли из шахты «Листвяжная» на поверхность тело ещё одного погибшего, пишет «Интерфакс».
«Отделениями ВГСЧ МЧС России поднято на поверхность тело ещё одного человека из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области», – цитирует агентство пресс-службу МЧС РФ.
Во вторник в ходе повторного исследования аварийного участка, в котором приняли участие 50 спасателей, на поверхность из «Листвяжной» подняли тела ещё 13 человек.
Продолжаются поиски ещё одного шахтёра.