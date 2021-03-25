Из шахты «Листвяжная» достают тела 13 погибших

В шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где после ЧП погиб 51 человек, обнаружили тела 13 погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«К утру вторника найдены тела 13 погибших, включая одного горноспасателя. Ведется их подъем на поверхность. Проводится поиск оставшихся двух погибших», – рассказал собеседник агентства.

ЧП произошло 25 ноября, по предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в этот момент находились 285 человек. Среди погибших 46 шахтеров и пять сотрудников МЧС, еще более ста человек пострадали.